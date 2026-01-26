„Grigeo Klaipėda“ teigia, kad politikai trukdo objektyviam teismo procesui

„Kategoriškai atmetame pastarojo meto politikų bandymus sutrukdyti objektyvų ir nešališką „Grigeo Klaipėda“ bylos nagrinėjimą teisme. Politinio spaudimo tendencijos finišo tiesiojoje esančiam teismui akivaizdžiai pažeidžia visuomenės interesą“, – išplatintame komentare teigė „Grigeo Klaipėda“ atstovaujančios advokatų kontoros „Glimsted“ partneris Linas Sesickas.
Pasak jo, tik nepriklausomas teismas gali išsklaidyti visas abejones šioje istorijoje, nustatyti konkrečias teisines ir finansines atsakomybes.
„Itin stebina vieši politikų verdiktai ir nurodymai teismams bei kitoms viešojo administravimo institucijoms dėl žalos aplinkai atlyginimo uždraudimo ir konkrečių nurodinėjimų dėl atlyginimo, kai teisme dar nepatvirtintas net pats didelės žalos (reikšmingo neigiamo poveikio) aplinkai faktas. Svarbu tai, kad pačios realios didelės žalos nenustatė ir prokuratūros pasitelkti Lietuvos ekspertai, mokslininkai bei bendrovės inicijuotą mokslinį tyrimą atlikę užsienio specialistai“, – teigė teisininkas.
Pasak jo, nepaisant to, „Grigeo Klaipėda“ ir viešai, ir teisme yra prisiėmusi visą atsakomybę dėl išleistų nepilnai biologiškai išvalytų nuotekų bei siekia, kad būtų leista konkrečiomis aplinkos atkūrimo priemonėmis pašalinti jai inkriminuojamus teršalus iš marių.
„O dėl žalos aplinkai – bendrovė yra visiškai pasirengusi atsakyti ne pagal politikų užgaidas, o pagal Europos Sąjungos teisėje nustatytą reikšmingo neigiamo poveikio fakto nustatymui ir jos atlyginimui taikytiną teisinį reguliavimą, kuris yra privalomas Lietuvos teismams ir viešojo administravimo institucijoms “, – sakė L. Sesickas.
Bendrovės „Grigeo Klaipėda“ galimos Kuršių marių taršos byla šiuo metu nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme, kuriame valstybės pozicija ir reikalavimai jau išdėstyti.
Tačiau buvęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas sausio viduryje viešai apkaltino „Grigeo Klaipėdą“ darant įtaką kadriniams pokyčiams Aplinkos ministerijoje ir taip siekiant palankesnės bylos baigties.
Aplinkos apsaugos ministras Kastytis Žuromskas tokius įtarimus atmetė. Praėjusią savaitę Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje jis pareiškė, kad nebus tvirtinami „Grigeo Klaipėda“ aplinkos atkūrimo planai ir nebus pasirašoma taikos sutartis su bendrove.
Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę LNK televizijai pripažino, kad apie „Grigeo Klaipėda“ bylą buvo diskutuota valdančiojoje koalicijoje.
„Tiek „valstiečiai“, tiek socialdemokratai aiškiai pasakė, kad su įmone, padariusia didelę žalą gamtai, taikos sutartis negalima“, – teigė M. Sinkevičius.
Skandalas dėl galimos Kuršių marių taršos nepilnai biologiškai išvalytomis nuotekomis į viešumą iškilo 2020 m. pradžioje.
Informaciją apie nuotekas suteikė ir savo kaltę pripažino buvę „Grigeo Klaipėda“ vadovai, kurie prieš pusmetį iki įvykių buvo atleisti dėl galimo sukčiavimo. Tačiau teisėsauga už bendradarbiavimą atleido juos nuo atsakomybės ir pateikė kaltinimus pačiai bendrovei bei keturiolikai su ja susijusių asmenų. Taip pat bendrovei pateiktas beveik 48 mln. eurų ieškinys.
