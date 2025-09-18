 Gyventojams akis bado nuvirtę medžiai

Gyventojams akis bado nuvirtę medžiai

– dalis jų guli ištisas savaites
2025-09-18 11:33
Indrė Kiseliovaitė

Debreceno gatvėje, prie daugiabučių namų, taip pat prie pėsčiųjų takų, daugėja ne tik nukritusių šakų, bet ir nuvirtusių medžių – dalis jų guli ištisas savaites. Papūtus stipresniam vėjui, šakos nuo medžių krenta it lapai. Baiminamasi, kad šakos gali sužaloti praeivius.

Nukrito: klaipėdietis Algis sakė, kad nuvirtęs medis prie vieno Debreceno g. daugiabučio gulėjo veikiausiai ilgiau nei savaitę. Įtarimai: nežinia, šakos buvo specialiai nulaužtos, o gal pasidarbavo gamta. Inga Kubilienė

Skaitytojas Algis pasakojo, kad medžių, kuriuos būtina genėti, apstu Debreceno gatvėje.

„Vieną medį, jei neklystu, prie Debreceno g. 40 ir 42 namo, mačiau gulintį savaitę ar ilgiau. Kitoje vietoje, einant link Debreceno g. 28 namo, prie takelio, taip pat mačiau tarsi nulaužtas medžio šakas. Vaikštant pėsčiųjų taku, kuris prasideda nuo Neringos skvero, apstu įvairaus dydžio šakų. Viena tokių, einant takeliu link Debreceno g. 48 pastato tvoros, gulėjo gal mėnesį, kol kažkas nepasiskundė. Tad viskas gerai, kol niekam nekelia pavojaus, bet niekada negali žinoti. Mano manymu, medžius reikia genėti, nelaukti, kol jie nuvirs“, – dalijosi rūpesčiu Algis.

Inga Kubilienė
Inga Kubilienė / Aivos Sungailaitės nuotr.

Artėjant rudens sezonui didesnis dėmesys skiriamas želdinių priežiūrai.

Klaipėdos savivaldybės Miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės teigimu, teritorijų priežiūra mieste vyksta pagal galiojančias sutartis su rangovais.

„Jie periodiškai apžiūri teritorijas, surenka nulūžusias šakas, išverstus medžius, nepriklausomai nuo to, ar tai yra viešoji teritorija, ar daugiabučiui namui priskirtas sklypas. Daugiabučių namų administratoriai taip pat atsakingi už jų prižiūrimų teritorijų tvarkymą, tačiau rangovai papildomai užtikrina, kad nuvirtę medžiai ar nulūžusios šakos būtų pašalintos. Dažnu atveju apie nuvirtusius medžius praneša gyventojai arba daugiabučius namus administruojančios įmonės“, – sakė I. Kubilienė.

Įtarimai: nežinia, šakos buvo specialiai nulaužtos, o gal pasidarbavo gamta.
Įtarimai: nežinia, šakos buvo specialiai nulaužtos, o gal pasidarbavo gamta. / Skaitytojo nuotr.

Pasak specialistės, medžių priežiūra – genėjimas, pavojingų ar sausuolių šalinimas – vykdomas pagal planą, taip pat atsižvelgiant į gyventojų pateiktus prašymus.

„Gavus gyventojų pranešimus apie pavojingus medžius ar šakas, informacija perduodama atsakingoms įmonėms. Rudenį didesnis dėmesys skiriamas želdinių priežiūrai – teritorijos apžiūrimos dažniau, o rangovai ir administruojančios įmonės imasi papildomų priemonių, kad būtų užtikrintas gyventojų ir jų turto saugumas“, – pažymėjo I. Kubilienė.

Šiame straipsnyje:
nuvirtę medžiai
medžiai
gyventojai
daugiabučių kiemai
šakos
aplinka

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų