 H. Manto gatvėje vairuotojai nepaiso KET – užfiksuotas neleistinas ir pavojingas manevras

H. Manto gatvėje vairuotojai nepaiso KET – užfiksuotas neleistinas ir pavojingas manevras

2025-12-11 11:42 diena.lt inf.

Klaipėdos centre, H. Manto gatvėje, vis fiksuojami Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai: vairuotojai ignoruoja kelio ženklą, draudžiantį įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą, ir nepaiso A juostos, taip trukdydami sklandžiai judėti viešajam transportui.

H. Manto gatvėje vairuotojai nepaiso KET – užfiksuotas neleistinas ir pavojingas manevras
H. Manto gatvėje vairuotojai nepaiso KET – užfiksuotas neleistinas ir pavojingas manevras / „Facebook“ paskyros „Reidas“ nuotr.

Šį kartą užfiksuota kiek kitokia situacija. Lengvojo automobilio vairuotojas ne tik važiavo A juosta, nepaisydamas draudžiamojo kelio ženklo, bet ir išvažiavo į priešpriešinį eismą. Dėl tokio veiksmo sankryžoje teko sustoti autobusui, kad pažeidėjas galėtų saugiai užbaigti manevrą.

Kaip buvo rašoma anksčiau, tokie pažeidimai trukdo autobusams sklandžiai judėti jiems skirta juosta ir apsunkina viešojo transporto darbą. Be to, vairuotojams gresia ir baudos. Pažeidus Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį – „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“, paprastai skiriama 30–90 eurų bauda.

„Facebook“ paskyros „Reidas“ nuotr.
Šiame straipsnyje:
H. Manto gatvė
KET pažeidimai
A juosta

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų