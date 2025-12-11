H. Manto gatvėje vairuotojai nepaiso KET – užfiksuotas neleistinas ir pavojingas manevras

Šį kartą užfiksuota kiek kitokia situacija. Lengvojo automobilio vairuotojas ne tik važiavo A juosta, nepaisydamas draudžiamojo kelio ženklo, bet ir išvažiavo į priešpriešinį eismą. Dėl tokio veiksmo sankryžoje teko sustoti autobusui, kad pažeidėjas galėtų saugiai užbaigti manevrą.
Kaip buvo rašoma anksčiau, tokie pažeidimai trukdo autobusams sklandžiai judėti jiems skirta juosta ir apsunkina viešojo transporto darbą. Be to, vairuotojams gresia ir baudos. Pažeidus Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnį – „Kelio ženklų, žmonių vežimo reikalavimų nesilaikymas ar kitas Kelių eismo taisyklių pažeidimas“, paprastai skiriama 30–90 eurų bauda.
