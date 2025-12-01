Klaipėdos apskrityje praėjusią savaitę sustabdyta dešimt neblaivių vairuotojų

Lapkričio 28 d., penktadienį, apie 23.35 val. Klaipėdoje, Pilies g., sustabdytam 2004 m. gimusiam automobilio „Skoda“ vairuotojui nustatytas 0,66 prom., tą pačią apie 16.24 val. Plungėje, Minijos g., 1992 m. gimusiam „Nissan“ vairuotojui – 0,87 prom., o apie 19.43 val. Kretingoje, Šventosios g., sustabdytai 1983 m. gimusiai „Citroen“ vairuotojai – 1,87 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Lapkričio 29 d., šeštadienį, apie 00.05 val. Klaipėdoje, Pilies g., sustabdytam 1988 m. gimusiam „Mercedes Benz“ vairuotojui nustatytas 1,92 prom., tą pačią dieną apie 23.32 val. Klaipėdoje, Debreceno g., 1978 m. gimusiam, taip pat „Mercedes Benz“ vairavusiam vyrui nustatytas 2,33 prom. neblaivumas, pradėti ikiteisminiai tyrimai. Tą pačią dieną apie 21.45 val. Klaipėdoje, Šilutės pl., sustabdytam 1977 m. gimusiam automobilio BMW vairuotojui nustatytas 0,51 prom., apie 19.09 val. Klaipėdoje, Minijos g., 1989 m. gimusiam, teisės vairuoti neturinčiam „Mercedes Benz“ vairuotojui – 1,01 prom., o apie 15.46 val. Klaipėdos r., Dituvos k., 1971 m. gimusiam „Chrysler“ vairuotojui – 0,7 prom. neblaivumas.
Lapkričio 30 d., sekmadienį, apie 12.45 val. Kretingos r., Salantų mstl., patikrintam 1975 m. gimusiam „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,95 prom., o apie 14.07 val. Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, 1985 m. gimusiam „Audi“ vairuotojui – 0,48 prom. neblaivumas.
Tą pačią dieną apie 13.57 val. Klaipėdos r., kelyje Klaipėda–Veiviržėnai–Endriejavas, patikrintam 1961 m. gimusiam dviratininkui nustatytas 0,93 prom. neblaivumas.
Per savaitę Klaipėdos apskrities kelių policijos pareigūnai taip pat užfiksavo, kad dvylika patikrintų vairuotojų vairavo neturėdami tam teisės, aštuoni – neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, dešimt – nesegėjo saugos diržų, keturi – prieš geležinkelio pervažą nesustojo prie „STOP“ ženklo, net 80 – nepraleido pėsčiųjų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę užfiksuoti 322, kitomis priemonėmis – dar du leistino greičio viršijimo atvejai.
