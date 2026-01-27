Holokausto atminimas Palangoje – pagerbta prarasta žydų bendruomenė

Amžinojo poilsio vietoje uždegtos žvakės, padėti atminimo akmenėliai, simbolizuojantys nepamirštamus šių žmonių gyvenimus, tragiškai nutrauktus per Holokaustą.
„Holokaustas nėra tik praeities tragedija. Tai – įspėjimas, kas nutinka, kai abejingumas tampa norma, o neapykanta priimtina. Mūsų pareiga – ne tik prisiminti aukas, bet ir saugoti tiesą, kuri ne visiems patogi. Atmintis nėra ceremonija, tai – kasdienis pasirinkimas“, – teigė Palangos žydų bendruomenės primininkas Vilius Gutmanas.
Šis bendras atminties gestas tampa Palangoje puoselėjamos istorinės atminties dalimi. Kasmet mieste atminimo lentomis įamžinamos žydų bendruomenei ypač svarbios istorinės vietos: Palangos žydų senosios kapinės Birutės parko teritorijoje, veikusios nuo 1487 metų, ir Palangos žydų kapinės už Naglio kalno, veikusios nuo 1832 metų. Šios atminties vietos pažymėtos informaciniais stendais ir QR kodais. Taip pat atnaujinta kapavietė Palangos miesto civilinėse kapinėse, kur perlaidoti 1941 m. nužudytų 106 žydų ir penkių lietuvių palaikai, sutvarkytos prieigos prie šios kapavietės.
Palangos žydų bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Palangos miesto savivaldybei už iniciatyvą, paramą ir šio reikšmingo atminimo projekto įgyvendinimą, prisidedant prie istorinės atminties išsaugojimo ir pagarbos Palangos žydų bendruomenės paveldui.
Šiandien Palangoje atminimo lentomis jau įamžintos net kelios žydų bendruomenei svarbios vietos: Palangos Didžiosios ir Mažosios sinagogų buvimo vietos, profesoriaus dr. Lazario Gutmano atminimas bei abejos istorinės žydų kapinės. Tokie konkretūs ir apgalvoti darbai rodo pagarbą aukoms ir brandų miesto požiūrį į savo istoriją.
