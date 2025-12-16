Palangos miesto savivaldybėje lankėsi Izraelio ambasadorė

Susitikimo metu svečiams pristatyta Palanga – miesto infrastruktūra, turizmo kryptys, kalbėta apie sveikatinimo ir sanatorinio gydymo galimybes.
Ambasadorė domėjosi, kokių šalių turistai renkasi poilsį Palangoje, ir pasidalijo mintimi bandyti paskatinti aviakompanijas organizuoti tiesioginius skrydžius iš Izraelio į Palangą. Tai ypač aktualu, vertinant Palangoje siūlomas sveikatinimo paslaugas. Kurortas galėtų tapti puiki kryptis Izraelio gyventojams, ieškantiems atgaivos nuo didelių karščių.
Taip pat kalbėta apie Palangos sporto infrastruktūrą ir galimybes čia organizuoti įvairių sporto šakų stovyklas. Palangai skirtas 2026-ųjų Europos sporto miesto titulas ambasadorei paliko itin didelį įspūdį.
Susitikimo metu kalbėta ir apie galimą bendradarbiavimą saugumo srityje – ambasadorė pabrėžė, jog Izraelis galėtų pasidalyti savo didele patirtimi rengiantis ekstremalioms situacijoms.
