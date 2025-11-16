Į Kakės Makės šviesų parką traukė tūkstančiai klaipėdiečių

Anot organizatorių, Kakės Makės šviesų parkas – tai unikali pramoga, kuri taps ne tik šeimų, bet ir visų, ieškančių šviesos ir įkvėpimo tamsiuoju metų laiku, traukos centru.
Parkas veiks iki kitos savaitės, tad miestiečiai raginami užsukti pasidžiaugti ypatingu reginiu.
Danės skvere įsikūręs parkas – pirmasis šventinis akcentas, įgyvendinant šių metų Klaipėdos kalėdinių renginių ciklą tema „Klaipėda – miestas, kuris tiki Kalėdomis!“.
Daugiau nei 100 šviesos instaliacijų jungiantis projektas atkartoja vienos mylimiausių vaikų rašytojos Linos Žutautės sukurtų personažų pasaulį.
Parko lankytojai gali pasinerti į Kakės Makės istorijų pasaulį, sutikti jos draugus, pažįstamus herojus ir patirti fantazijos kupinus nuotykius, skirtus tiek mažiems, tiek dideliems.
Tūkstančius klaipėdiečių šeštadienį sveikinusi pagrindinė knygų ciklo herojė Kakė Makė neleido sušalti ir liūdėti.
Po kelių gerai žinomų dainelių, paspaudus stebuklingą mygtuką, buvo įžiebtas šviesų parkas.
Kakės Makės šviesų parko įgyvendinimas – svajonės išsipildymas daugeliui vaikų, kuriems Kakė Makė ir jos pasaulis yra vieni mylimiausių vaikystės herojų.
Projektas įgyvendinamas Klaipėdos miesto savivaldybei skyrus papildomą finansavimą.
2024 metais atliktas Kakės Makės prekės ženklo tyrimas parodė, kad tai yra labai plačiai žinomas ir mylimas prekės ženklas.
Kakę Makę žino net 84 proc. Lietuvos tėvų, auginančių 2–9 m. amžiaus vaikus.
Tai vienintelis toks žinomas lietuviškas personažas, kuris stipriai rezonuoja su vaikais.
Tyrimas rodo, kad net 78 proc. vaikų nuo 2 iki 9 metų turi savo mėgstamus personažus, o Kakė Makė yra vienas dažniausiai įvardijamų jų pasirinkimų.
Net 58 proc. tėvų nurodė, kad renkasi Kakės Makės personažą dėl edukacinės vertės ir kad tai yra jų vaikų mėgstamas personažas.
Atliktame tyrime Kakė Makė taip pat pirmauja pagal visas vertinamas savybes – edukuojantis, vertybes puoselėjantis, teigiamas emocijas keliantis personažas. Šios savybės tiesiogiai dera su viešųjų erdvių, ypač skirtų vaikams ir šeimoms, tikslais ir vertybėmis.
Parkas veikis iki kito penktadienio, lapkričio 21 d.
Tačiau nuo pirmadienio iki trečiadienio parkas neveiks.
Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio parkas veiks nuo 16 val. iki 22 val. Paskutiniai lankytojai įleidžiami 21.20 val.
Nuo gruodžio 22 d. parkas vėl dirbs nauju grafiku iki sausio 4 d.
Pirmadieniais–sekmadieniais jis veiks nuo 16 val. iki 22 val. Paskutiniai lankytojai įleidžiami 21.20 val. Gruodžio 24 parkas nedirbs.
