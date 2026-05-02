Į Klaipėdą atplaukė pirmasis kruizinis laivas: startuoja rekordinis sezonas

Šiandien, 7.30 val., į Klaipėdą atplaukė pirmasis šių metų kruizinis laivas – su Bahamų vėliava plaukiojantis „MS Hamburg“.
144 metrų ilgio laineris į uostą atgabeno kelis šimtus turistų ir tapo simboline pradžia sezonui, kuris žada būti itin intensyvus.
Į Klaipėdą atvykę turistai buvo pasitinkami šventiškai – skambant muzikai. Jaunimas, pasipuošęs tautiniais drabužiais, grojo ir dainavo lietuvių liaudies kūrinius. Tokiu būdu svečiams buvo pristatyta dalelė lietuviškos kultūros ir tradicijų.
Prognozuojama, kad šiemet Klaipėdos uostas sulauks daugiau nei 60 kruizinių laivų – iš viso planuojami 64 įplaukimai, o keturi laivai čia lankysis pirmą kartą.
Tikimasi, kad dauguma jų atplauks pilnai užpildyti, todėl bendras turistų skaičius gali siekti apie 90 tūkstančių ir pagerinti ankstesnių metų rekordą.
Aktyviausias laikotarpis numatomas vasaros viduryje. Liepą į Klaipėdą turėtų atplaukti net šešiolika kruizinių laivų, birželį ir rugsėjį – po dvylika, o rugpjūtį – keturiolika.
Išskirtinių akimirkų taip pat netrūks. Birželio 17-ąją uoste vienu metu švartuosis net trys kruiziniai laivai, o liepą ir rugpjūtį klaipėdiečiai galės išvysti ir įspūdingų dydžių lainerius.
Jau gegužės 8 dieną į uostą pirmą kartą atplauks beveik 300 metrų ilgio „Sapphire Princess“, galintis plukdyti apie 3 tūkst. keleivių.
Didžiausias šio sezono laivas – 316 metrų ilgio „Mein Schiff 7“ – Klaipėdą pasieks liepos viduryje, o sezono pabaigoje uoste lankysis ir daugiau nei 300 metrų ilgio „Rotterdam“.
Kruizinės laivybos sezonas Klaipėdoje oficialiai prasidės gegužės 2-ąją ir truks iki spalio vidurio.
Į uostamiestį atplaukiantys laivai ne tik papuoš krantines, bet ir į miestą atves tūkstančius turistų, kurie lankysis Senamiestyje, muziejuose ir kituose lankytinuose objektuose.
