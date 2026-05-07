Į Sakurų parką – renginių

Žvejų rūmų kultūrinių renginių organizatorius Karolis Pronckus sakė nesitikėjęs, kad į Motinos dienos renginį Sakurų parke susirinks daug klaipėdiečių, tad dideli srautai ir sausakimša automobilių stovėjimo aikštelė prie Žvejų rūmų nustebino.
Tai – ne paskutinis renginys, vyksiantis šiame parke.
„Sakurų parke planuojame daryti atskiras repeticijas. Tai reiškia, kad vakarais ateis choras, koks nors personažas arba, kaip šiuo atveju, pianistas ir susirinkusiesiems praskaidrins nuotaiką. Apie tai informuotume išvakarėse arba tą pačią dieną. Sekmadienį tikėjomės, kad ateis 30–50 žmonių, bet susirinko tiek daug, kad mūsų parkavimo aikštelė buvo pilna. Netikėjome, kad šitaip pasiseks. Mamos atėjo su šokoladais, arbatomis, sėdėjo ant pledų. Vizualiai buvo labai gražu, tikra Mamos dienos atmosfera“, – džiaugėsi K. Pronckus.
Renginiams lauke didelę įtaką daro orai. Tikimasi, kad organizuojant kitus renginius lepins šiluma, kaip per Motinos dieną.
Pasak pašnekovo, vakarais klaipėdiečiai pietinėje miesto dalyje išvys važiuojantį muzikinį dviratį, galbūt ir kokius nors atlikėjus.
„Turime sumanymą. Nuo gegužės 21 d., taip pat birželio pirmąjį ketvirtadienį pietinės miesto dalies gyventojams rodysime įvairius filmus iki 23 val. Vienas gal bus ir Sakurų parke, kiti – arčiau daugiabučių namų. Kviesime žmones išeiti ir taip pradėti švęsti Kaimynų dieną“, – apie būsimus planus užsiminė K. Pronckus.
Kadangi iki šiol niekas nėra daręs renginio parke prie Žardės tvenkinio, svarstoma filmų peržiūrą organizuoti ir šioje erdvėje.
