Jaunimą vienijo meninis žodis

Pajusti žodžio galią
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtame renginyje „Lietuviško žodžio šviesoje“ dalyvavo daugiau nei šimtas moksleivių bei apie pusšimtis mokytojų iš Klaipėdos ir Vakarų Lietuvos.
Mokiniai varžėsi meninio skaitymo bei dainuojamosios poezijos kategorijose. Renginio metu netrūko ir edukacijų.
Ilgametė konkurso organizatorė, aktorė ir režisierė Virginija Kochanskytė neslėpė džiaugsmo, kad renginys kasmet tampa vis prasmingesnis.
„Aš labai dėkinga, kad susirinko virš šimto moksleivių bei atvyko pusšimtis mokytojų. Geranoriškai atsiliepė profesionalai, vertinimo komisijoje sėdėjo žmonės, kuriems yra brangus žodis ir žodis yra jų gyvenimas“, – atviravo V. Kochanskytė.
Anot aktorės, svarbiausia šiame konkurse – ne tik rezultatai, bet ir galimybė jaunam žmogui pajusti gyvo žodžio galią.
„Moksleiviai galėjo patys pasidžiaugti meninio žodžio raiška ir paklausyti vieni kitų. Kai atsiduri tarp savų, tai dar labiau tave koncentruoja – tu jauti ir girdi kitus, jauti, kaip tavęs ypatingai klauso“, – teigė V. Kochanskytė.
Konkursas vyko Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete.
Džiaugėsi edukacijomis
Renginio metu vyko įvairios edukacijos tiek mokiniams, tiek mokytojams.
Edukacijas moksleiviams vedė asociacijos „Kūrybinės jungtys“ kuriančioji praktikė Inga Norkūnienė su šuniuku Kuršiu, poetai Dainius Sobeckis ir Joris Sobeckis, teatro pedagogas, režisierius Karolis Makauskas, autorinių dainų kūrėjas ir atlikėjas Jonas Baltokas.
Žodis mus turtina arba jis mus palieka nuogus – literatūra mus pripildo.
Mokytojams paskaitą apie kūrybiškumą ir teksto interpretaciją vedė režisierius prof. Gytis Padegimas.
Prie renginio prisijungė ir jaunieji universiteto žurnalistikos studentai, kurie kalbino dalyvius ir juos filmavo.
Ilgametė tradicija
Pasak V. Kochanskytės, šiandien itin svarbu palaikyti jaunus žmones, kurie domisi literatūra ir meniniu skaitymu.
„Reikia mylėti jaunus žmones, kurie domisi meniniu skaitymu, bei mokytojus, kurie stengiasi dėl moksleivių. Žodis mus turtina arba jis mus palieka nuogus – literatūra mus pripildo“, – sakė ji.
Šiemet konkurse dalyvavę moksleiviai buvo suskirstyti į tris kategorijas: 1–4, 5–8 ir 9–12 klasių. Visi varžėsi savo amžiaus grupėse, nugalėtojai buvo išrinkti iš kiekvienos sekcijos.
Dalyvius vertino profesionali komisija.
Konkursas Klaipėdoje organizuojamas jau daugiau nei du dešimtmečius ir tapo svarbia tradicija, puoselėjančia lietuvišką žodį, kūrybiškumą bei pilietiškumą.
