Juras Taminskas: Smiltynės perkėla liepą bus prijungta prie Klaipėdos uosto

„Viskas vyksta pagal suplanuotą grafiką ir nuo liepos mėnesio Smiltynės perkėla bus prie Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos“, – penktadienį Klaipėdoje žurnalistams sakė J. Taminskas.
Šią savaitę interviu BNS ministras sakė, kad perkėla prie uosto direkcijos bus prijungta šią vasarą, o procesu rūpinsis Klaipėdos uosto vadovas Algis Latakas.
Buvęs ministras Eugenijus Sabutis pernai liepą sakė, kad sujungus abi įmones būtų sutaupyta mažiausiai 1 mln. eurų, o mažiau nei 1 proc. perkėlos akcijų iš privačių akcininkų išpirks valstybė. Tuo metu skelbta, kad prijungimas turėtų įvykti šių metų sausį.
Susisiekimo ministerija valdo 100 proc. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos akcijų bei 98,99 proc. Smiltynės perkėlos akcijų.
Smiltynės perkėla pernai gavo 9 mln. eurų pajamų – 6,3 proc. mažiau nei užpernai (9,6 mln. eurų), ji uždirbo 888 tūkst. eurų grynojo pelno – 26 proc. mažiau (1,2 mln. eurų), rodo Registrų centro duomenys.
Klaipėdos uosto pajamos pernai siekė 63,3 mln. eurų ir buvo 5 proc. didesnės (60,3 mln. eurų), uostas uždirbo 24,2 mln. eurų grynojo pelno – 4,3 proc. mažiau (25,3 mln. eurų).
Naujausi komentarai