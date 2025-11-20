Kaimynės kelia siaubą

Vyriškį užpuolė laiptinėje
Feisbuko paskyroje „Rumpiškės Kvartalas“ klaipėdietis pasidalijo, kas vyksta Ryšininkų g. 4 name.
„Visiems vieša paslaptis, kad viename bute kasdien vyksta žiauri drama: čia gyvena pusamžė dukra ir, tikėtina, psichikos negalią turinti jos mama. Moterys dieną naktį konfliktuoja, verkia, šaukia, pykstasi. Atrodo, net nežinai, ar jau bando viena kitą užmušti ir joms reikia pagalbos. Garbaus amžiaus mama (gal virš 80 metų), išėjusi į laiptinę, kaimynų klausia, kodėl ją nuodija per rozetes, leisdami dujas? Ar jums nebaisu, kad vieną dieną ten įvyks tragedija? Sakykime, jos nugalabys viena kitą, o nesinorėtų? O jei paleis dujas ir į orą išlėks visas daugiabutis? Name daug vaikų, o jei ta ponia įvykdys ką nors baisaus prieš vaikus? Kai mane užpuolė laiptinėje ir šaukė, kodėl ją slapčia nuodiju, malonu nebuvo. Ką jūs visi apie tai manote?“ – teiravosi vyriškis.
Žmonės diskutavo, kad šiuo atveju, moterų, be jų sutikimo, veikiausiai neišsiveš nei pareigūnai, nei medikai.
Bauda sutramdė triukšmautoją
Viena klaipėdietė pasidalijo savo istorija, kai kaimynė naktimis lazda daužydavo sienas ir radiatorius, tad namo gyventojai ėmė vienas po kito rašyti skundus policijai.
Pareigūnai esą sureagavo ir atvykę įspėjo moterį.
Kadangi tyla truko neilgai, moteriai pradėjus siautėti, kaimynai vėl kreipėsi ir pareigūnai triukšmautoją nubaudė.
O jei paleis dujas ir į orą išlėks visas daugiabutis?
Po to triukšmas esą baigėsi.
„Gavo baudą, nurimo. Net psichikos problemų turintis žmogus supranta, kai nukenčia jo finansai“, – atkreipė dėmesį klaipėdietė.
Siūlo netylėti
Tiek Klaipėdos savivaldybė, tiek uostamiesčio pareigūnai patarė žmonėms tokiais atvejais nelikti abejingiems ir kreiptis pagalbos į juos.
„Dėl šios problemos gyventojai gali kreiptis į savivaldybę raštu, pagal galimybes nurodyti asmens vardą, pavardę, tikslų adresą (buto nr.). Savivaldybės administracija gautą gyventojų prašymą ar skundą, pagal kompetenciją, perduoda atsakingoms įstaigoms ir prašo įvertinti minimų asmenų sveikatos būklę, socialinę situaciją, o prireikus – suteikti reikiamą pagalbą“, – nurodė Klaipėdos savivaldybė.
Klaipėdos policijos komisariato pareigūnų duomenimis, dėl kaimynų keliamo triukšmo gyventojai gali kreiptis į policiją skambindami bendruoju pagalbos tel. numeriu 112.
„Pranešti policijai reikėtų triukšmui sklindant, nes pareigūnai privalo jį užfiksuoti ir nustatyti triukšmo šaltinį. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, dėl triukšmingų ramybės valandomis vykdomų remonto darbų, galima kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją“, – priminė pareigūnai.
Taip pat nurodoma, kad atvejais, kai kyla reali grėsmė aplinkiniams, būtina nedelsiant informuoti Bendrąjį pagalbos centrą, pateikiant kuo tikslesnę informaciją apie asmens elgesį ir galimą pavojų.
