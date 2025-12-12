Kaip įrengti bokšto vidų?

Tai esą yra bokšto įrengimo idėjos konkursas, prašoma tik vizualizacijos.
Klaipėdos savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo departamento direktorius Ričardas Zulcas neslėpė, jog yra tam tikras pavojus, kad gali būti pateikta gera idėja, bet ji bus nerealizuotina.
„Todėl ir pabrėžėme konkurso sąlygose, kad bokšte nėra šildymo ir nėra vėdinimo, yra temperatūriniai režimai, nes šildoma tik lifto šachta ir apatinis aukštas“, – kalbėjo R. Zulcas.
Savivaldybės atstovas pripažino, kad yra įvairių minčių, netgi palikti bokšto erdvę tokią, kokia yra dabar, be jokios ekspozicijos.
„Specialistai teigia, kad šita erdvė galėtų būti multifunkcinė. Todėl nėra tikslo ją užgožti ir paversti daiktų sandėliu. Reikia labai gerai pagalvoti, kokios lakoniškos priemonės galėtų atspindėti tą istorikų suformuluotą užduotį. Gal pakaks kažko panašaus į Monos Lizos portretą, kur žmonės eilėse stovės, kad apžiūrėtų vieną eksponatą, gali būti ir atvirkštinis variantas. Naujausias tendencijas sekame, tad bokšto interjero idėja labai svarbi ir jos įgyvendinimas – taip pat“, – teigė R. Zulcas.
Yra numatyta tam tikra suma projektavimui, kurios savivaldybės atstovas atskleisti nenorėjo, o idėjos įgyvendinimas gali kainuoti apie 1 mln. eurų, kiek kainavo moderniausios Pilies muziejaus ekspozicijos įkūrimas.
„Mums geriau devynis kartus pamatuoti ir išsirinkti geriausią idėją, svarbu išsirinkti stiprius kūrėjus ir sukurti gerą ekspoziciją“, – akcentavo R. Zulcas.
Bokšto vidus pasižymi unikalia architektūra: vidus suprojektuotas kaip vientisa vertikali erdvė, o į tarpinėse pakopose esančias aikšteles patenkama laiptais arba liftu.
Pakopų grindys įrengtos iš ažūrinių metalinių grotelių. Grindys viršutinėje apžvalgos aikštelėje ir virš cokolinio lygio įrengtos per visą bokšto skerspjūvį iš metalinių grotelių su stiklo konstrukcija viduryje.
Be to, bokšto rūsyje yra išlikęs ir eksponuojamas autentiškas akmeninis grindinys.
Bendra viso projekto vertė – apie 4,6 mln. eurų.
