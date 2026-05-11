Kapinėse – mįslė dėl velionio: gal padės viešumas?

Šių metų gegužės pradžioje, per Motinos dieną, informacija apie minėtą lentelę pasiekė Agluonėnų kaimo seniūnę. Ji evangelikų liuteronų kapinėse užfiksuoto vaizdo nuotrauka pasidalijo Agluonėnų seniūnijos feisbuke.
„Agluonėnų kapinaitėse nežinia iš kur ir kaip atsirado lentelė su užrašu. Ar čia sąmoningai padaryta, ar gal kažkas apsiriko, kažką sumaišė? Jeigu turite informacijos, susijusios su šiuo užrašu, prašome pateikti seniūnijai. Lentelė šiuo metu – seniūnijoje“, – buvo rašoma socialinio tinklo įraše.
Pasak seniūnės Laimos Tučienės, paskelbus šią informaciją, lentelės su užrašu atsiradimo mįslė, deja, nebuvo įminta – neatsirado nei tie, kurie ją čia įsmeigė, nei ką nors apie tai žinantys. Duomenų, kad senosiose Agluonėnų kapinėse 2025 metais būtų palaidotas žmogus, kurio vardas ir pavardė bei gimimo ir mirties sutaptų su įrašytu lentelėje, nefiksuojama ir viešai prieinamame velionių ir kapinių registre cemety.lt.
„Senosios Agluonėnų kapinaitės – labai mažos, riboto laidojimo. Laidoti galima tik su Kultūros paveldo departamento atstovų pritarimu. Paskutinis laidojimas į šeimyninę kapavietę čia buvo 2023 metais. Kai kur likę tik kauburėliai, kai kur – paminkliukai. Vienas mažas kapelis yra tvarkomas, o šalia jo – du kauburėliai. Greta jų ir buvo įbesta ši kartoninė lentelė“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams teigė Agluonėnų seniūnė.
Pašnekovė kėlė versijas: arba lentelė čia atsirado netyčia, arba sąmoningai – tikintis ateityje senosiose Agluonėnų kapinėse pasilaidoti arba palaidoti artimuosius.
„Gal žmonės iš anksto bandė pasirinkti ir užsiimti laidojimo vietą, bet pamatė, kad seniūnija pastebėjo... Kai senąsias Agluonėnų kapines skaitmenino, iš Vanagų parapijos buvome paprašę visų bažnytinių knygų, visų laidojimų. Pati kopijavau tą medžiagą ir siunčiau cemety.lt. Tokios pavardės, kuri įrašyta lentelėje, mūsų – Mažosios Lietuvos krašte – nėra buvę. Nėra užfiksuota ir tai, kad kažkas iš šios giminės būtų čia palaidotas. Šios kapinaitės yra įtrauktos į Kultūros vertybių registrą, todėl be pritarimo čia laidoti negalima. Leidimus išduoda seniūnija“, – detalizavo L. Tučienė.
Gal žmonės iš anksto bandė pasirinkti ir užsiimti laidojimo vietą, bet pamatė, kad seniūnija pastebėjo...
Seniūnė vylėsi – galbūt tokioje situacijoje padės viešumas: „Lentelė yra pas mane. Gal atsiras tas, kuris ją įbedė arba pabijos prisipažinti. Viskas priklauso nuo to, kokiu tikslu tai buvo padaryta. Negalėjau nesureaguoti. Kaip savavališkai įbedė lentelę, taip ją ištraukiau, bet niekas neatsiliepė ir pretenzijų nereiškė“, – sakė pašnekovė.
L. Tučienės teigimu, toks atvejis kaip šis senosiose Agluonėnų kapinėse – pirmas. „Mes prižiūrime ir neveikiančias kapinaites Klaipėdos rajone. Bent kartą ar du per metus jas sutvarkome – nupjauname žolę, išgenime medžius, pašaliname išvartas ir simbolines žvakeles uždegame“, – dėstė Agluonėnų seniūnė.
Ką nors žinančius apie Agluonėnų kapinėse įsmeigtą kartotinę lentelę L. Tučienė prašo susisiekti telefonu: +370 612 46265.
(be temos)