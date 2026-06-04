Keliauti kartu - kai svarbus kiekvienas

Šiai iniciatyvai susibūrė žmonėms su skirtingomis negaliomis atstovaujančios organizacijos, Klaipėdos miesto savivaldybė, VšĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ ir UAB „Klaipėdos paslaugos“. Kartu surengėme mokymus autobusų vairuotojams, kuriuose kalbėjome ne tik apie skirtingas negalias, bet ir apie žmogišką supratimą, empatiją bei pagalbą kasdienėse situacijose.
Kiekviena negalia yra skirtinga. Vienų iššūkiai matomi akimis, kitų – nepastebimi iš pirmo žvilgsnio.
Svarbiausia – matyti žmogų, suprasti jo poreikius ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas jaustųsi saugus, gerbiamas ir laukiamas. Tik bendradarbiaudami galime kurti viešąjį transportą, kuris būtų patogus visiems. Nuoširdžiai dėkojame partneriams, nevyriausybinėms organizacijoms ir viešojo transporto vairuotojams, prisidėjusiems prie šios iniciatyvos.
Atvirumas, dialogas ir noras kartu kurti pokytį padeda užtikrinti, kad kelionės mieste bei priemiestyje būtų kuo sklandesnės, patogesnės ir draugiškesnės visiems keleiviams. Mes girdime.
Naujausi komentarai