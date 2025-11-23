Kelionės traukiniais tampa iššūkiu

Studentė Daiva, dažnai keliaujanti traukiniais, tvirtino, kad tokios situacijos pastaruoju metu tapo įprastos – traukiniai sustoja ilgam laikui ir žmonėms sukelia nepatogumų.
„Labai dažnai pasitaiko, kad kelionės traukiniu metu įvyksta gedimų, ir traukinys sustoja ilgam laikui – dėl to vėluoja mažiausiai pusvalandį. Būna, kad sustojama miške, kur nėra ryšio, tai taip pat žmonėms sukelia papildomo streso. Kartą kelionė iš Kėdainių į Klaipėdą vietoje trijų valandų užtruko ir keturias“, – teigė ji.
Pasak merginos, didžiausia problema yra informacijos trūkumas, nes apie vėlavimus pranešama gerokai per vėlai.
„Norint suspėti įsigyti bilietą, reikia suskubti, nes dabar labai sumažėjo traukinių reisų. Apie jų vėlavimus pranešama tą pačią dieną, likus vos kelioms valandoms iki kelionės. Jei vyksta remontai, atsakingi žmonės juk žino apie traukinių vėlavimus – tai kodėl nenori perspėti keleivių iš anksto?“ – retoriškai klausė studentė.
Situaciją pakomentavo „LTG Link“ komunikacijos partnerė Julija Leimonė, patvirtinusi, kad tokius pokyčius lėmė intensyvūs infrastruktūros darbai.
„Vykdome aktyvų pasiruošimą mūsų naujųjų elektrinių traukinių pradžiai ir tęsiame elektrifikavimo projektą. Dėl vykdomų elektrifikavimo darbų geležinkelio keliuose nuo pirmadienio iki ketvirtadienio traukiniai iš Vilniaus į Klaipėdą vyksta tik ryte ir vakare. Dienos metu keleiviams siūlome alternatyvų susisiekimą autobusu tarp Klaipėdos ir Šiaulių, kelionę pratęsiant traukiniu nuo Šiaulių iki Vilniaus“, – aiškino J. Leimonė.
Anot komunikacijos partnerės, penktadieniais, savaitgaliais ir švenčių dienomis kursuoja visi traukiniai, o tvarkaraščių pokyčiai dėl vykdomų elektrifikacijos darbų yra laikini.
„Vykdomi elektrifikavimo ir kelių remonto darbai net keliose vietose vienu metu, todėl kelionės trunka šiek tiek ilgiau. Nepaisant to, siekiame užtikrinti traukinių punktualumą planuodami remonto darbus ir sudarydami specialius laikinus tvarkaraščius“, – tvirtino J. Leimonė.
