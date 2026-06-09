Ketinama steigti dar vieną kazino

Beveik prieš ketverius metus įsigaliojo Azartinių lošimų įstatymo pakeitimo nuostatos, pagal kurias bendrovės, norinčios steigti lošimo organizavimo vietą, privalo gauti savivaldybės tarybos, kurios teritorijoje planuojama vykdyti šią veiklą, sutikimą.
Politikai, nagrinėdami prašymą išduoti sutikimą steigti kazino, paprastai vadovaujasi lošimų organizavimo vietos poveikio viešajai tvarkai, švietimui, kultūrai, visuomenės sveikatai, gyvenamajai aplinkai vertinimo kriterijais.
Išnagrinėjus „Nesė“ pateiktą prašymą, įvertinta, kad jie atitinka kriterijus, nustatytus apraše.
Tačiau informacijos apie seniūnaičio, kurio teritorijai priskiriama planuojama lošimo namų veiklos vieta, pritarimą kazino veiklai vykdyti įmonė nepateikė.
Lošimo organizavimo vietos koncentracijos ribiniai dydžiai uostamiestyje nustatomi pagal Klaipėdos miesto rajonus.
„Nustatyta, kad planuojama lošimo organizavimo vieta patenka į Rumpiškės rajoną, kuriame šiuo metu veikia 10 lošimo organizavimo vietų. Atsižvelgiant į tai, naujai planuojama vieta būtų 11-oji lošimo organizavimo vieta, o Rumpiškės rajonui nustatytas ribinis dydis yra 6, lošimo organizavimo vietų koncentracija šiame rajone jau yra viršyta“, – rašoma savivaldybės administracijos sprendimo projekte.
Klaipėdos taryba 2025 m. gruodžio 18 d. buvo sutikusi, kad „Nesė“ steigtų lošimų namus Taikos pr. 62, tačiau šiuo adresu įmonė kazino neatidarė.
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