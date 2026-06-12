Kiemuose – paspirtukininkų lenktynės

Gyventojų teigimu, paspirtukininkai kiemais važinėja dideliu greičiu, lekia ir prie pat stovinčių automobilių.
Toks elgesys kelia nerimą dėl galimų eismo įvykių ir turto sugadinimo – paspirtukininkai bet kada gali susidurti su automobiliais ar praeiviais.
„Mieste pilna parkų, kur galima važinėti paspirtukais ar dviračiais, o daugiabučių automobilių stovėjimo aikštelės tikrai tam nėra skirtos. Jos pritaikytos automobiliams stovėti – dar to betrūko, kad kiemai taptų jaunimo žaidimų aikštelėmis ar ekstremaliojo sporto parkais“, – svarstė klaipėdietė Laura.
Anot moters, tai kartojasi jau ne vieną kartą.
„Normalu pravažiuoti pro kiemą, tačiau jie ne pravažiuoja, o lekia pirmyn ir atgal didžiausiu greičiu“, – teigė moteris.
Tokius vaizdus, pasak pietinio rajono gyventojos, galima pastebėti Ievos Simonaitytės gatvės 12 ir 14 namų kiemuose.
Vakarais paspirtukininkų keliamas triukšmas girdimas net pro uždarytus langus, bet didžiausią nerimą kelia ne triukšmas.
„Kas bus, kai nubrauks kieno nors automobilį? Tada jau niekas netylės ir tikrai norės sudrausminti tokius lenktynių mėgėjus“, – svarstė klaipėdietė.
Pagal Kelių eismo taisykles, elektrine mikrojudumo priemone leidžiama važiuoti dviračių takais, dviračių juostomis, kelkraščiu, važiuojamąja dalimi, gyvenamojoje zonoje ne jaunesniems kaip šešiolikos metų asmenims, o ne jaunesniems kaip keturiolikos metų asmenims – tik išklausiusiems mokymo kursą ir turintiems mokyklos išduotą pažymėjimą.
Gyvenamojo namo kieme elektrine mikrojudumo priemone važiuojančių asmenų amžius neribojamas, tačiau jaunesnius kaip dešimties metų asmenis privalo prižiūrėti suaugęs asmuo.
Visais atvejais privaloma laikytis saugaus eismo reikalavimų ir nekelti pavojaus kitiems eismo dalyviams.
(be temos)