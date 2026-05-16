Klaipėdą nušvietė laivų paradas

Vakare krantinėse netrūko žiūrovų – klaipėdiečiai ir miesto svečiai rinkosi stebėti vieno ryškiausių vasaros sezono atidarymo akcentų.
Renginį pradėjo įspūdingas uosto vilkikų pasirodymas Kuršių mariose.
Vėliau žiūrovus pasveikino uosto locmanų laivai, o pagrindine vakaro kulminacija tapo naktinis iliuminuotų laivų paradas.
Šviesomis pasipuošę laivai lėtai plaukė Kuršių mariomis, sukurdami įspūdingą reginį ir ypatingą atmosferą.
Daugelis susirinkusiųjų fiksavo vaizdus telefonais, o krantinėse netrūko susižavėjimo šūksnių bei plojimų.
Laivų paradas jau tapo neatsiejama Klaipėdos vasaros sezono atidarymo tradicija ir vienu laukiamiausių miesto renginių, kasmet suburiančių tiek jūrine kultūra besidominčius klaipėdiečius, tiek miesto svečius.
