Klaipėda paskelbė vasaros pradžią: „Meridianas“ pakėlė bures

Prie Danės krantinės susirinkę klaipėdiečiai ir miesto svečiai stebėjo akimirką, kai istorinis burlaivis pasipuošė burėmis.
Ceremoniją lydėjo muzikiniai pasirodymai, o vakaro atmosfera tapo simboliniu ženklu, kad Klaipėda jau pasiruošusi vasarai.
Po 2012–2014 metais atlikto kapitalinio remonto legendinis burlaivis „Meridianas“ buvo atvertas lankytojams ir tapo dar viena traukos vieta Klaipėdoje.
Nuo to laiko burių pakėlimo tradicija gyvuoja iki šiol. Tačiau šiemet ceremonija įgavo ir papildomą simbolinę prasmę – 2026-ieji Klaipėdoje paskelbti socialinės atsakomybės metais, todėl priekinė „Meridiano“ burė neša žinią apie atsakingą miestą bei bendrystę.
Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikindamas susirinkusiuosius pažymėjo, kad ši ceremonija jau tapo neatsiejama miesto dalimi.
„Šiandien noriu visus pasveikinti su vasara ir pasidžiaugti, kad šio istorinio laivo burių pakėlimo ceremonija tapo vasaros atidarymo akcentu. Be šio simbolio mūsų miestas jau nebebūtų įsivaizduojamas“, – teigė meras.
Susirinkusiuosius taip pat sveikino vienas „Meridiano“ savininkų Aloyzas Kuzmarskis.
„Mieli mano bičiuliai, nuoširdžiai dėkoju visiems susirinkusiems čia. Linkiu gražios šventės ir nuostabios vasaros“, – linkėjo A. Kuzmarskis.
