Klaipėdą vėl suvienys Gerumo PARA-TONAS

Šiemet prie iniciatyvos jungiasi net keturios skirtingos Klaipėdos erdvės: Klaipėdos baseinas, „Švyturio“ arena, „Mano Bank“ arena ir Balžeko teniso akademija bei „Akropolio“ ledas. Organizatoriai kviečia gyventojus ir miesto svečius prisijungti prie įvairių aktyvių veiklų – nuo 24 valandų plaukimo ir teniso turnyrų iki čiuožimo ant ledo ar krepšinio profesionalioje arenoje.
Visos iniciatyvos metu skirtingose miesto erdvėse susijungs judesys, bendrystė ir gera emocija – kiekvienas galės atrasti sau artimiausią veiklą bei prisidėti prie prasmingo tikslo.
„Kiekvienais metais matome, kaip sportas gali suvienyti žmones dėl labai prasmingo tikslo. PARA-TONAS jau tapo bendrystės, palaikymo ir gerumo simboliu. Norime, kad kiekvienas žmogus čia rastų sau artimą veiklą ir kartu prisidėtų prie pagalbos vaikams“, – sakė Klaipėdos baseino sporto vadovė Eglė Vaupšaitė.
Šiemet prie iniciatyvos prisijungusi „Mano Bank“ arena ir Balžeko teniso akademija kvies dalyvauti įvairiuose teniso turnyruose vaikams, paaugliams ir suaugusiems.
„Sportas turi ypatingą galią sujungti žmones. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie iniciatyvos, kuri kuria ne tik aktyvų laisvalaikį, bet ir realią pagalbą tiems, kuriems jos reikia labiausiai“, – teigė Balžeko teniso akademijos trenerė Anikė.
„Kartais užtenka vienos iniciatyvos, kad skirtingi žmonės susivienytų dėl labai prasmingo tikslo. Džiaugiamės galėdami būti šios gražios tradicijos dalimi ir pakviesti žmones sportuoti kitaip – prasmingai“, – sakė „Švyturio“ arenos direktorė Aida Aleksandrovienė.
Tuo metu „Akropolio“ ledas visus norinčius kvies į čiuožimo vakarą, kuris tęsis iki pat vėlyvos nakties.
„Geros emocijos, judesys ir laikas kartu gali kurti labai gražius dalykus. Smagu, kad prie gerumo iniciatyvos žmonės gali prisijungti jiems artimiausiu būdu – taip pat ir mėgaudamiesi laiku ant ledo“, – teigė „Akropolis Group“ rinkodaros ir komunikacijos vadovas Paulius Pocius.
Organizatoriai pabrėžia, kad pagrindinė PARA-TONO idėja išlieka nepasikeitusi – skatinti žmones judėti, būti kartu ir parodyti, jog sportas gali tapti prasmingos pagalbos dalimi.
Registracija į 24 val. plaukimą Klaipėdos baseine: https://forms.gle/abCfdcKoJUnfDvoj7.
Registracija į teniso turnyrus „Mano Bank“ arenoje ir Balžeko teniso akademijoje: https://forms.gle/vR8tATiYCg89FfLHA.
„Švyturio“ arena jau dabar visą gegužės mėnesį kviečia draugų, kolegų ar šeimų komandas išbandyti profesionalų arenos parketą – čia bus galima organizuoti draugiškas krepšinio kovas, mini turnyrus ar aktyviai praleisti laiką kartu. Teiraukitės „Švyturio“ arenos administracijos galimų datų jau dabar: [email protected], +370 640 23858.
„Akropolio“ lede registracija nereikalinga – kviečiami visi norintys prisijungti renginio metu.
Sportuok ir aukok – nes tai tikrai geras TONAS.
