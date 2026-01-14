 Klaipėdiečiai pagerbė Laisvės gynėjus

2026-01-14 10:18
Klaudija Audickaitė

Prie Klaipėdos savivaldybės pastato degė atminimo laužai, skambėjo dainos ir vardai tų, kurie prieš 35-erius metus žuvo už Lietuvos laisvę. Miestiečiai susitelkė Sausio 13-osios įvykių prisiminimams.

Simbolis: atminimo laužai tapo susitelkimo vieta – žmonės šildėsi, dainavo ir kartu minėjo Sausio 13-ąją. Šlovė: Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kariai trimis salvėmis pagerbė žuvusius Lietuvos laisvės gynėjus.

Vyko ir koncertai

Laisvės gynėjų dienos renginys Klaipėdoje prasidėjo prie Sąjūdžio būstinės Liepų gatvėje, ten vyko Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos rengiamas 1991-ųjų sausio įvykių minėjimas.

Vakare visame mieste suskambo Klaipėdos bažnyčių varpai.

Prie miesto savivaldybės pastato buvo uždegti atminimo laužai, kurie subūrė žmones – klaipėdiečiai šildėsi, dainavo, kalbėjosi ir kartu prisiminė istorinius įvykius.

Į renginį atvykusius pasitiko Klaipėdos etnokultūros centro folkloro ansamblių „Alka“ ir „Kuršių ainiai“ dainininkai, o minėjimo renginio pradžioje pasirodė Žvejų rūmų tautinių šokių sambūris „Vėlunga“.

Vakaro metu vyko ir koncertas, kuriame dalyvavo grupės „BIX“ ir „KAnDIs“ bei folkloro ansamblis „Kuršių ainiai“.

Renginį vedė Klaipėdos dramos teatro aktoriai Justina Vandžodytė ir Donatas Stakėnas.

Svarbiausia – vienybė

Minėjimo kulminacija tapo pagarba žuvusiems Laisvės gynėjams. Krašto apsaugos savanorių pajėgų Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės kariai iššovė tris pagarbos salves, o Lietuvos šaulių sąjungos Vakarų (Jūros) šaulių 3-iosios rinktinės nariai iškilmingai perskaitė 14 žuvusiųjų pavardes.

Į susirinkusiuosius kreipėsi Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus, pabrėžęs, kad Sausio 13-oji – ne tik istorija, bet ir šiandienos atsakomybė.

„Prisimename istoriją, bet dar svarbiau tai, kad mes prisimename žmones, kurie tuo metu be ginklų, bet su didžiule pasitikėjimo jėga stojo ginti mūsų laisvės. Jie stojo ginti teisę gyventi savo valstybėje, kalbėti gimtąja kalba ir patiems spręsti savo bei savo vaikų likimą ir ateitį. Sausio 13-oji nėra tik istorija ir prisiminimai – tai šiandien yra didžiulis įpareigojimas mums savo darbais vienyti žmones“, – teigė A. Vaitkus.

Sausio 13-oji nėra tik istorija ir prisiminimai.

Bėgime – tūkstančiai dalyvių

Vakare Klaipėdoje vyko ir 25-asis jau tradicija tapęs bėgimas Laisvės gynėjų dienai paminėti. Startai buvo du – nuo Girulių radijo ir televizijos bokšto bei nuo Klaipėdos vasaros estrados.

Finišas ir apdovanojimai vyko prie miesto savivaldybės.

Finišas ir apdovanojimai vyko prie miesto savivaldybės.
/ D. Gedmino nuotr.

Šiemet bėgimas išsiskyrė rekordiniu dalyvių skaičiumi – užsiregistravo daugiau nei 1,7 tūkst. bėgikų, o kartu trasoje dalyvavo beveik 700 karių.

Prie renginio prisijungė dalyviai iš visos Lietuvos bei užsienyje gyvenantys lietuviai ir svečiai iš Latvijos.

1991-ųjų sausis Klaipėdoje, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo laikas, kai laisvė buvo ginama ne ginklais, o žmonių ryžtu.

Klaipėdiečiai dar kartą parodė, kad ši atmintis tebėra gyva – per susitelkimą, per dainas, per bėgimą ir per bendrą tylą prie atminimo laužų.

