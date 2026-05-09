Klaipėdiečiai švenčia Europos dieną

Anot organizatorių, tikimasi, kad ši šventė, simbolizuojanti europiečių taikos ir vienybės idėją, Klaipėdoje taps tradicija. „Europos dieną akcentuojame Europos vertybių, žmogaus teisių ir laisvės stiprinimo svarbą visuomenėje. Mėgaukimės, kad gyvename demokratinėje, laisvoje šalyje, esame ES dalis. Didžiuokimės Lietuva“, – skelbdamas renginio „Europos dienos piknikas“ pradžią, kalbėjo šventės vedėjas.
Organizatorius Klaipėdos etnokultūros centras siekė, kad renginio „Europos dienos piknikas“ metu būtų turininga programa po atviru dangumi.
Šventės nuotaiką kūrė Karinių jūrų pajėgų orkestras kartu su soliste Edita Bodrovaite-Rukiene, koncertavi grupė „Saulės kliošas“. „Europos pikniko“ metu veikė ir interaktyvi mugė, kurioje lankytojai galėjo ne tik susipažinti su ES galimybėmis, bet ir patys įsitraukti į įvairias veiklas.
„Tokį didesnį renginį organizuojame pirmąkart. Žinau, kad šiandien dalis klaipėdiečių rinkosi Skulptūrų parke (prie sovietinių karių memorialo – A. D.), nesu tikra, kad tie žmonės atėjo čia švęsti Europos dieną. Kita vertus, jie daug metų ten renkasi ir turbūt turi tokį paprotį, jų sąmonėje karas baigėsi tada. Bet tai irgi yra mūsų klaipėdiečiai. O kalbant apie Europos dienos šventimą, manytume, kad reiktų tęsti tą tradiciją, juolab šioje šventėje dalyvauja Tautinių kultūrų centras, apjungiantis kitataučius Klaipėdos gyventojus. Todėl turime ieškoti bendrybės, o ne skirtumų“, – pabrėžė Etnokultūros centro direktorė Nijolė Sliužinskienė.
