Klaipėdiečius gąsdina palaidas šuo: šeimininkui augintinio elgesys – nė motais

Nėra ko bijoti?
Savo nemalonia patirtimi ir vaizdo medžiaga klaipėdietis pasidalijo ir su kitais Žvejybos uosto kvartalo gyventojais. Pasak vyro, problemą bandyta spręsti paprastu prašymu.
„Pavargome prašyti prisirišti šunį. Jau turbūt pusmetis, kai per savaitę bent kartą kovojame. Noriu kreiptis kur nors pagalbos, bet tam reikia žinoti, kur jį rasti. Šiandien vos spėjau dėti į kojas, šuo nuo klinikos bėgo lodamas link mūsų, o šeimininkas ramiu žingsniu iš už kampo prie Nidos g. 1 išlindo, net matydamas, kad nejudame, nes jo augintinis lodamas bėga į mus su šuniu, nepaspartino žingsnio, nepasikvietė šuns, galų gale priėjęs vis tiek neprisirišo, be žodžių nuėjo. Kažkurią naktį išvis šuo vienas lakstė, šeimininko nebuvo niekur matyti“, – rašė klaipėdietis.
Žmonės, atpažinę šunį vaizdo įraše, sakė, kad šio vardas Badis ir jis visiškai nėra piktas, tad esą nėra ko bijoti.
„Piktybinis ar nepiktybinis, šunį šeimininkas turi vedžioti su pavadėliu. Gyvena šeimininkas ne privačioje teritorijoje ir negali šuns paleisti vieno. Aplinkui vaikai, poliklinika, žmonių visuomet pilna. Manau, reikia sudrausti, kol ne vėlu“, – sakė kitas.
Gyvena šeimininkas ne privačioje teritorijoje ir negali šuns paleisti vieno.
Padėjo filmavimas
Žmonės siūlė su filmuota medžiaga kreiptis į pareigūnus, tačiau prieš tai reikėtų išsiaiškinti, kur gyvena šuns šeimininkas.
„Turime ir mes tokį kaimyną, tik jo šuo yra agresyvus. Išėjus į lauką, visada parbėga palaidas ir bando pulti, gerai, kad spėju savo šunį į rankas greitai pasiimti. Šeimininkas nereaguodavo, kaip tik, atvirkščiai, provokuodavo konfliktą, maždaug čia viskas normalu. Kai jau trūko kantrybė, einant į lauką įsijungdavau kamerą, kad fiksuočiau visus „cirkus“, tada kažkaip situacija pasitaisė“, – savo patirtimi pasidalijo dar vienas klaipėdietis.
„Minijos gatvėje irgi toks pat yra. Jo šuo puola kitus, o jis stovi ir rūko arba sėdi mašinoje. Ką daryti?“ – klausė vyras.
Pradėjo administracines teisenas
Klaipėdos savivaldybės Administracinės veiklos, kontrolės ir prevencijos skyriaus specialistų teigimu, gyventojas turi teisę kreiptis su pareiškimu į savivaldybės administraciją arba policiją, kartu pateikdamas nusižengimą patvirtinančią medžiagą.
Gyvūnų laikymo Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos gyvenamojoje vietovėje tvarkos aprašas nustato, kad šunys bendrojo naudojimo patalpose ir viešosiose vietose privalo būti vedami laikant už pavadėlio, su antsnukiu ar be jo, atsižvelgiant į teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
Specialistai nurodė, kad pernai dėl šunų vedžiojimo be pavadėlio buvo pradėtos ir administracinės teisenos.
Klaipėdos pareigūnai akcentavo, kad kiekvienas, įtardamas, jog daromas ar padarytas pažeidimas ar nusikalstama veika, visuomet gali kreiptis į policijos pareigūnus arba pateikti filmuotą medžiagą per epolicija.lt.
Pareigūnai gavę tokį pranešimą tikslins įvykio aplinkybes ir aiškinsis situaciją.
Naujausi komentarai