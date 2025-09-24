 „100 laimės centimetrų“: kiek jos suteikiate savo augintiniui?

„100 laimės centimetrų“: kiek jos suteikiate savo augintiniui?

2025-09-24 17:35 diena.lt inf.

Artėjant spalio 4-ajai – Pasaulinei gyvūnijos dienai –  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) pradeda komunikacijos ciklą, skirtą kalbėti apie atsakingą elgesį su gyvūnais. Tų  istorijų dėl žiauraus elgesio su keturkojais augintiniais išties apstu. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia, kad ir ta pati plačiai žiniasklaidoje nuskambėjusi Gauso istorija. Tad VMVT ragina nieškoti tinkamo meto, o tiesiog imti, kaip per televiziją dažnai rodomoje reklamoje, ir pasakyti sau, kad nuo šiol būsiu kad ir netobulas, bet atsakingas šeimininkas.

„100 laimės centimetrų“: kiek jos suteikiate savo augintiniui? / Freepik.com nuotr.

Pasak VMVT,  kas tris mėnesius jie vidutiniškai sulaukia net apie 300 pranešimų dėl gyvūnų augintinių gerovės pažeidimų – nuo nepriežiūros ar negydymo iki žiauraus elgesio atvejų.

 Šie skaičiai rodo, kad problema išlieka aktuali, todėl šiemet tarnyba nusprendė kalbėti apie pačią esmę – iš ko susideda augintinio laimė?

 „Dažnai sakoma, kad laimės ar meilės išmatuoti neįmanoma. Mes manome kitaip – ypač kai kalbame apie mūsų augintinius.

„100 laimės centimetrų“ – tai vizualus ir aiškus būdas iliustruoti, kiek laimės galime suteikti savo augintiniui, – rašoma VMVT  feisbuko paskyroje. 

VMVT nuotr.

Drąsiai pagal šią VMVT lentelę galite „pasimatuoti“, kiek jūs savo augintiniui suteikiate laimės, ar esate atsakingas šeimininkas. Jei dar šiek tiek trūksta, niekada nevėlu pasitempti – kaip mylėti, tiesiog verta būtų pasimokyti iš gyvūnų, kurie geba parodyti, kas yra tikra meilė. Šuo šeimininko niekada neišduos, o mes?..

