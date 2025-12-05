 VMVT: sostinės turgavietėje prekiauta žuvis nesukėlė botulizmo ligos

Prieš keletą savaičių patvirtinus du botulizmo ligos atvejus, kurie buvo sieti su vienoje iš sostinės turgaviečių prekiauta žuvimi, atlikti tyrimai parodė, kad žuvyje bakterijų, galinčių sukelti šią ligą, nenustatyta, pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Pasak tarnybos, gavus informacijos iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, nedelsiant buvo patikrinti du prekiautojai žuvimi sostinės Karoliniškių turgavietėje. Buvo įtariama, kad susirgę asmenys čia pirko vytintą kuoją.

Patikrinimų metu iš abiejų prekiautojų žuvimi buvo paimti vytintos žuvies mėginiai botulizmą sukeliančių bakterijų tyrimams.

Patikrinimas taip pat buvo atliktas žuvies perdirbimo įmonėje, tiekusioje žuvį turgaus prekiautojoms. Jo metu pažeidimų, galėjusių sukelti produkcijos taršą, nebuvo nustatyta.

Bakterijos taip pat nerasta ir tirtuose turgavietėje prekiautos vytintos žuvies mėginiuose.

Kaip skelbta, lapkričio pabaigoje Lietuvoje buvo užregistruoti du botulizmo ligos atvejai.

Nacionalinis visuomenės ir sveikatos centras dare prielaidą, kad šia liga asmenys galėjo susirgti suvalgę turgavietėje pirktos džiovintos kuojos.

