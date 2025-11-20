Užsikrėtus itin pavojinga liga – Vilniaus turguje skubus patikrinimas

Pirminiais duomenimis, susirgę asmenys vartojo džiovintą žuvį, pirktą minėtoje turgavietėje. Patikrinimo metu nustatyta, kad džiovinta žuvimi turgavietėje prekiavo dvi prekiautojos kurios yra registruotos VMVT.
Patikrinimo metu VMVT inspektoriai aptiko grubių higienos, produktų laikymo, tvarkymo bei atsekamumo pažeidimų. Patikrinimo metu buvo atrinkti džiovintos kuojos mėginiai. Šiuo metu vykdomi laboratoriniai tyrimai siekiant patvirtinti galimą Clostridium botulinum buvimą produktuose.
Tyrimas tęsiamas. Daugiau pranešimų apie susirgusius asmenis VMVT negavo.
