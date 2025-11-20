 Užsikrėtus itin pavojinga liga – Vilniaus turguje skubus patikrinimas

Užsikrėtus itin pavojinga liga – Vilniaus turguje skubus patikrinimas

– dviem pardavėjoms uždrausta prekiauti žuvim
2025-11-20 17:00
VMVT inf.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) gavusi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) pranešimą apie du registruotus įtariamo botulizmo susirgimo atvejus, atliko skubų patikrinimą Karoliniškių turgavietėje, L. Asanavičiūtės g. 35, Vilniuje.

Pirminiais duomenimis, susirgę asmenys vartojo džiovintą žuvį, pirktą minėtoje turgavietėje. Patikrinimo metu nustatyta, kad džiovinta žuvimi turgavietėje prekiavo dvi prekiautojos kurios yra registruotos VMVT.

Patikrinimo metu VMVT inspektoriai aptiko grubių higienos, produktų laikymo, tvarkymo bei atsekamumo pažeidimų. Patikrinimo metu buvo atrinkti džiovintos kuojos mėginiai. Šiuo metu vykdomi laboratoriniai tyrimai siekiant patvirtinti galimą Clostridium botulinum buvimą produktuose.

Tyrimas tęsiamas. Daugiau pranešimų apie susirgusius asmenis VMVT negavo.

Šiame straipsnyje:
botulizmas
susirgo
pavojinga liga
džiovinta žuvis
žuvis
turgus
Karoliniškės
prekiauja
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

