Šunis suluošinusio veisėjo apeliacinis teismas neišteisino

Nuteistasis L. S. apeliaciniu skundu prašė panaikinti praėjusių metų birželio 13-osios Tauragės apylinkės teismo nuosprendį, kuriuo jis buvo pripažintas kaltu dėl žiauraus elgesio su gyvūnais, ir jį išteisinti.
Šis ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas 2021 metų kovą, gavus Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Tauragės departamento pranešimą, kad, atlikus neplaninį patikrinimą, buvo konstatuotas žiauraus elgesio su gyvūnais faktas. Nustatyta, kad L. S. laikomiems šunims buvo pažeistos balso stygos.
2022 metų kovą buvo priimtas sprendimas nutraukti ikiteisminį tyrimą nenustačius asmens, padariusio nusikalstamą veiką. Po daugiau nei vienerių metų Marijampolės apylinkės prokuratūra atnaujino ikiteisminį tyrimą, nes atsirado galimybė atlikti papildomus ikiteisminio tyrimo veiksmus.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad šunims buvo atliktos veterinarinės chirurginės procedūros siekiant pakeisti gyvūnų fiziologines funkcijas, kad šie nelotų, necyptų, neskleistų pašalinio garso. Pagal įstatymą, tokio pobūdžio veterinarinės procedūros atliekamos tik veterinarijos gydytojo sprendimu dėl gyvūno sveikatos, tačiau, šiuo atveju, gydytojo nurodyto sprendimo pašalinti balso stygas nebuvo. Nuteistojo pageidavimu atliktos veterinarinės procedūros negrįžtamai suluošino gyvūnus.
Tyrimo metu šunims buvo atliktas DNR tyrimas, skirtas palyginti jauniklių ir suaugusių šunų DNR. Gavus tyrimo rezultatus paaiškėjo, kad šuneliai saistomi giminystės ryšiais.
Iš nuteistojo patikrinimo metu paimti 26 šunys, iš kurių dešimt – suluošinti (pašalintos balso stygos), du vėliau nugaišo. Teismo sprendimu visi gyvūnai perduoti nuolatinei globai viešosios įstaigos „Būk mano draugas“ surastiems globėjams.
Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą, iš dalies pakeitė Tauragės apylinkės teismo nuosprendį. Teismas L. S. pripažino kaltu dėl žiauraus elgesio su gyvūnais ir jam skyrė vienerių metų laisvės apribojimo bausmę, paskiriant intensyvią priežiūrą, nustatant laikiną kontrolę elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, įpareigojant nuteistąjį nuo 22 val. iki 6 val. būti gyvenamojoje vietoje, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokslu, bei visą bausmės laiką dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.
L. S. taip pat skirta baudžiamojo poveikio priemonė – nuteistajam trejus metus uždrausta užsiimti gyvūnų, augintinių veisimu. Taip pat papildomai skirtas turto konfiskavimas, nuspręsta konfiskuoti L. S. priklausiusius suluošintus dešimt šunų, o ginčą dėl likusių paimtų keturiolikos keturkojų priklausomybės palikta spręsti civilinio proceso tvarka.
„Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad, vadovaujantis Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymu, nuteistasis L. S. negali būti jokios rūšies gyvūno laikytojas, vykdant Tauragės apylinkės teismo nuosprendį ir dešimt metų jį įvykdžius“, – sakė valstybinį kaltinimą teisme palaikęs prokuroras Vytautas Nacikūnas.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsiteisėja jo paskelbimo dieną, tačiau dar gali būti skundžiamas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
