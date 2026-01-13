Naujojo Klaipėdos apygardos teismo pastato statyba – lyg miražas

Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis neslepia, kad naujojo teismo pastato statybos reikalai juda neįtikėtinai lėtai. Per metus įvyko vienintelis pokytis – dabar pagaliau jau žinoma, kokia įmonė laimėjo šio pastato projektavimo konkursą.
„Kiekvieną pirmadienį posėdžiaujame su projektuotojais ir Turto banko atstovais. Architektai turi savo įsivaizdavimą, bet jie teisme nedirba ir nežino, ko reikia. Paprastai sakant, kaskart susitikę „stumdome“ sienas. Mums aišku, kur turėtų sėdėti teismo pirmininkas, sekretorės, kiti darbuotojai. Susiduriame su realybe, jog projektuotojai nežino, kaip turėtų būti įrengtas teismas, kad būtų visiems patogu. Atrodo, kad dėl patalpų planavimo jau susitarėme, bet dabar inžinieriai turi pasakyti, ar dabartinis planavimas leis teisingai įrengti vėdinimo sistemą, kitus inžinerinius tinklus. Kai bus padarytas šis darbas, teks žiūrėti, ar reikės dar kartą perplanuoti patalpų išdėstymą“, – pasakojo teismo pirmininkas.
Jau dabar akivaizdu, kad bus problemų dėl automobilių aikštelės, kuri planuojama požeminė. Mat sklypas pastatui – mažas, tik 49 arai. Statyti antžeminės daugiaaukštės aikštelės nepavyks. Tokią turi Vyriausiasis policijos komisariatas, kurio kaimynystėje iškils teismo statinys.
Kiek kainuos tokio pastato statyba, kol kas visiškai neaišku. Prieš daug metų planuota 10 milijonų suma dabar jau atrodo nereali.
Turto banko atstovams teks Vyriausybės prašyti pritarimo naujojo Klaipėdos apygardos teismo pastato statybai.
Kitais metais pirmininkavimo teismui kadenciją baigsiantis M. Dobrovolskis dabar jau nebeabejoja, kad jam vadovaujant statybos nebus baigtos, o gal net nebus pradėtos.
Kol laukiama naujojo pastato, darbuotojams ir teismų interesantams tenka tenkintis senuoju. Todėl teismo administracija po truputį tvarko jį iš vidaus ir išorės. Pernai remonto darbai buvo ypač gerai matomi kiekvienam, atėjusiam į teismą. Tikėtina, kad buvusioje prekybos valdyboje, jau kelis dešimtmečius naudojamoje teismo reikmėms, remontai vyks ir šiemet.
