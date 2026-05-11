Klaipėdoje bus įjungtos dešimtmetį neveikusios vilkikų svarstyklės

Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį, pirmadienį pranešė Susisiekimo ministerija.
„Įjungsime dešimt metų neveikusias vilkikų svarstykles. Pradedame nuo Klaipėdos stacionaraus kontrolės posto, kur kasdien juda vilkikų srautai, keliaujantys į Klaipėdos uostą ir iš jo“, – pranešime sakė ministras Juras Taminskas.
Anot ministerijos, dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikų srautas stebimas vaizdo kameromis, o išsamiam tikrinimui jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį.
Klaipėdos kontrolės postas veikė 2010–2017 metais, čia buvo įdiegta automatinė preliminaraus svėrimo įranga, kuriai nustačius leistino svorio viršijimą vilkikai automatiškai būdavo nukreipiami išsamiai patikrai į postą.
Pasak J. Taminsko, šiame ir kituose kelių ruožuose ketinamos diegti dinaminės vilkikų svėrimo sistemos veiks panašiai kaip greičio matuokliai ir automatiškai sudarys pažeidimų protokolus.
Iki 2028 metų pagrindiniuose šalies keliuose ketinama įrengti aštuoniolika stacionarių dinaminių vilkikų svarstyklių. Dabar jų veikia dvi.
