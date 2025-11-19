Klaipėdoje bus švenčiama Lietuvos kariuomenės diena

Kariuomenės dienos renginiai prasidės 10.15 val. šventine eisena nuo Statybininkų pr. iki Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios, kur 11 val. bus aukojamos šv. mišios už Lietuvos kariuomenę. Po jų vyks Klaipėdos įgulos karių ir įvairių statutinių organizacijų (Šaulių sąjungos, Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Viešojo saugumo tarnybos, Klaipėdos vyriausiojo policijos komisariato ir Klaipėdos jūrų kadetų mokyklos) rikiuotė bei apdovanojimų ceremonija. Jos metu prie Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios bus iššaunamos iškilmingos haubicų baterijos salvės, o susirinkusiuosius pasveikins Karinių oro pajėgų sraigtasparnis. Šventės metu muzikinius kūrinius atliks Karinių jūrų pajėgų orkestras.
Nuo 12 iki 18 val. prekybos centro „Molas“ automobilių stovėjimo aikštelėje ir viduje vyks karinės technikos ir ginkluotės paroda.
Eisenos metu galimi laikini eismo apribojimai pietinėse uostamiesčio gatvėse nuo Statybininkų pr. iki Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios, kurios aikštelėje vyks rikiuotė.
Prašymas gyventojams – nestatyti transporto priemonių prie bažnyčios esančioje aikštelėje nuo lapkričio 19 iki 21 d. 14 val.
Programa:
10.15–10.45 val. – eitynės (nuo Statybininkų pr. iki Šv. Juozapo Darbininko bažnyčios).
11.00–11.45 val. – šv. mišios už Lietuvos kariuomenę.
12.00 val. – Klaipėdos įgulos ir statutinių organizacijų rikiuotė bažnyčios aikštėje.
12.00–18.00 val. – karinės technikos ir ginkluotės paroda prekybos centro „Molas“ automobilių stovėjimo aikštelėje ir viduje.
