Klaipėdoje fiksuojama didelė oro tarša

Remiantis Aplinkos apsaugos agentūros (AAA) pateiktais duomenimis, Klaipėdos centre kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė nebuvo viršyta, tačiau Šilutės plente šiuo metu fiksuojama aukšta oro tarša. Kietųjų dalelių KD10 paros vidurkis pasiekė 94,32 koncentraciją, o tai žymiai viršija normą, kuri yra 50.
Kaip pranešė AAA, dar vakar, sausio 20 d., kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė buvo viršyta visuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Naujoje Akmenėje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose. Taip pat fiksuotos aukštos ir smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos.
Prognozuojama, kad sausio 21–22 dienomis visoje šalyje aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis dėl suintensyvėjusios šiluminės energijos gamybos, tiek energetikos įmonėse, tiek ir individualiuose namuose dėl būstų šildymo, transporto ir pakeltosios taršos (dulkės keliamos nuo nešvarių gatvių, kelkraščių bei kitų paviršių), taip pat dalies teršalų oro pernašos iš kitų šalių, išliks padidėjęs – miestuose prognozuojami KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejai.
