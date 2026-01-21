Lietuvoje fiksuojama didelė oro tarša

Kaip pranešė Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) dar vakar kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė buvo viršyta visuose šalies miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Naujoje Akmenėje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose. Taip pat fiksuotos aukštos ir smulkiųjų kietųjų dalelių KD2,5 koncentracijos.
Prognozuojama, kad sausio 21–22 dienomis visoje šalyje aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis dėl suintensyvėjusios šiluminės energijos gamybos, tiek energetikos įmonėse, tiek ir individualiuose namuose dėl būstų šildymo, transporto ir pakeltosios taršos (dulkės keliamos nuo nešvarių gatvių, kelkraščių bei kitų paviršių), taip pat dalies teršalų oro pernašos iš kitų šalių, išliks padidėjęs – miestuose prognozuojami KD10 paros ribinės vertės viršijimo atvejai.
Sužinoti apie visų Lietuvoje esančių automatinių oro kokybės tyrimų stočių duomenis ir oro užterštumo lygį, susipažinti su AAA specialistų parengtomis artimiausių dienų oro kokybės prognozėmis, vertinimu, rekomendacijomis dėl padidėjusio oro užterštumo galima čia.
Rekomendacijos padidėjusio oro užterštumo sąlygomis
Tarša kietosiomis dalelėmis labiausiai veikia sergančius astma ir kitomis kvėpavimo, kraujotakos sistemų ligomis, senyvo amžiaus žmones, kūdikius, vaikus, nėščiąsias.
Rizikos grupei priklausantiems asmenims patariama lauke būti toliau nuo matomų taršos šaltinių (judrių gatvių, rūkstančių kaminų, vietų, kuriose jaučiamas specifinis kvapas), jeigu tai neįmanoma, geriau likti namuose ir stebėti sveikatą.
Sportuojantiems lauke siūloma pasirinkti vietas, esančias toliau nuo taršos šaltinių, o trukmę koreguoti pagal savijautą.
Dėl darbo ar kitų priežasčių ilgą laiką būnantiems užterštose vietose siūloma dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones (atsižvelgiant į jų techniniuose reikalavimuose nurodytą buvimo užterštoje aplinkoje trukmę).
Rekomenduojama naudotis viešuoju transportu.
Soduose, priemiesčiuose nekurkite laužų, nedeginkite atliekų.
Dažniau drėgnu būdu valykite patalpas.
Stebėkite savo sveikatos būklę, pasijutę blogai kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
Naujausi komentarai