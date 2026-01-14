Perspėja: daugelyje Lietuvos miestų padidėjęs oro užterštumas

„Sausio 13 d. kietųjų dalelių KD10 paros ribinė vertė viršyta daugelyje šalies miestų – Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Jonavoje ir Kėdainiuose. Vis dar vyrauja nepalankios meteorologinės sąlygos – šalti, ramūs ir sausi orai, todėl teršalai neišsisklaido ir kaupiasi aplinkos ore. Aplinkos oro užterštumo padidėjimui įtakos turi ir šiluminės energijos gamyba energetikos įmonėse bei individualiuose namuose ir intensyvaus transporto eismo keliama tarša.
Prognozuojama, kad sausio 14–15 d. šalyje aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis taip pat gali būti padidėjęs – išlieka KD10 paros ribinės vertės viršijimo tikimybė“, – feisbuke rašė Aplinkos apsaugos agentūra.
Naujausi komentarai