Klaipėdoje – išskirtinė gėlių studija

Palieka kūrybinę laisvę
„Dirbdamos skirtingose srityse, aš ir kolegė Dainora nuolat jautėme trauką gėlėms. Įvairioms progoms puošdavome artimųjų ir draugų namus, dalyvaudavome floristikos mokymuose bei edukacijose tam, kad įgytume naujų žinių. Mes visai atsitiktinai susitikome tuose pačiuose floristikos mokymuose, kurių metu pradėjome svajoti apie tai, kad ateityje norime įkurti gėlių studiją“, – pasakojo gėlių studijos „Floré“ vadovė Indrė Savickienė.
Nuo pat pradžių kūrėjos žinojo, kad norėtų įsteigti ne įprastą gėlių parduotuvę, o tokią, kuri būtų orientuota tiek į plačią auditoriją, tiek į žmones, kurie ieško išskirtinumo.
„Studijoje yra derinami visiems atpažįstami augalai su egzotinėmis, retesnėmis gėlėmis. Akcentuojamas stilius, interjero estetika ir detalės, todėl tai yra ne tik gėlių studija, bet ir interjero įkvėpimo erdvė“, – pažymėjo vadovė.
Pasak I. Savickienės, klientai dažnai ateina su pasitikėjimu ir, išvydę asortimentą, noriai palieka floristėms kūrybinę laisvę.
Ieško – unikalumo
Pastebima ir kita tendencija – vis daugiau žmonių renkasi išankstinius užsakymus. Tačiau būtent tai, anot vadovės, leidžia kruopščiau pasiruošti puokščių komponavimui ir suteikia galimybę įgyvendinti visas klientų vizijas.
„Daugėja klientų, kurie nori iš anksto užsisakyti puokštes – mus tokie sprendimai labai džiugina, kadangi tada galime kruopščiau atrinkti ir užsakyti gėles tam, kad kuo geriau išpildytume pirkėjų norus. Tačiau nemažai būna ir skubančių žmonių, kuriems gėlių reikia „čia ir dabar“, todėl tokiems klientams studijoje visada turime jau paruoštų puokščių arba sukuriame vietoje iš turimo asortimento“, – tvirtino vadovė.
Tačiau floristikoje nėra vieno standarto – net ir puokštės paruošimo laikas gali kisti.
„Sudėtinga apibrėžti, kiek laiko užtrunka tam tikros puokštės kūrimas, kadangi tai priklauso nuo kliento vizijos, puokštės dydžio, naudojamų gėlių bei pakavimo įmantrybių“, – aiškino I. Savickienė.
Įdomu ir tai, kad didelę įtaką gėlių salono asortimentui daro ir sezoniškumas.
„Asortimentas keičiasi priklausomai nuo sezono – visada stengiamės klientams pasiūlyti įdomesnes, retesnes bei ilgiau džiuginančias gėles. Tačiau pildome ir netradicinius klientų norus, pavyzdžiui, siūlome ir bijūnus viduryje žiemos“, – atskleidė savininkė.
Visgi pastaruoju metu ryškėja ir klientų noras ieškoti išskirtinumo – vis daugiau klientų ieško retesnių, egzotinių gėlių.
„Stengiamės išgirsti kiekvieną klientą ir pasiūlyti kažką įdomesnio nei šabloninę puokštę. Vienas sudėtingesnių užsakymų buvo, kai mūsų kurtos gėlių dėžutės keliavo į užsienį. Kruopščiai atrinkome asortimentą, kuris nebūtų jautrus transportavimui bei temperatūrų skirtumui. Sudėtingiausi yra dekoro užsakymai, kadangi jų techninis įgyvendinimas būna sudėtingesnis – kartais tenka kviestis į pagalbą daugiau žmonių“, – prisipažino I. Savickienė.
Puokštes pristato nemokamai
Gėlių studija „Floré“ išsiskiria ne tik kūrybiniu požiūriu, bet ir plačiu paslaugų spektru.
„Džiaugiamės galėdami pasiūlyti nemokamą pristatymą ne tik Klaipėdos mieste, bet ir rajone. Taip pat džiaugiamės, kad kainos mūsų studijoje maloniai stebina klientus – stengiamės pasiūlyti kokybę ir išskirtinumą už draugišką kainą“, – atviravo įmonės vadovė.
Pagrindinės paslaugos yra prekyba skintomis gėlėmis, kambariniais augalais, interjero akcentais ir detalėmis. Taip pat, pagal klientų poreikį yra teikiama gėlių prenumeratos paslauga, įmonių darbuotojų sveikinimo paslauga, asmeninių švenčių dekoras, fasadų dekoravimas, apželdinimas bei sezoninės kūrybinės dirbtuvės.
Salonas yra įsikūręs ir klientų laukia Klaipėdoje, J. Karoso g. 16–1.
