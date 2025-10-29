Absurdiškos vagystės tęsiasi: kas dairosi gėlių ir moliūgų?

Picerija „Kaminas rūko“ feisbuko paskyroje „Žvejybos uosto rajono kaimynai“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip vyriškis užlipa ant šios picerijos laiptų ir į glėbį pasiėmęs du moliūgus tiesiog išeina.
Picerijos „Kaminas rūko“ direktorė Elzė Ramonaitė sakė, kad asmuo su picerija nesusisiekė, moliūgų negrąžino ir už savo elgesį neatsiprašė. O apskritai moliūgų vagystė šįmet įvyko pirmą kartą.
„Dar penktadienį atėjusi pasidžiaugiau, kad visi stovi, kitą rytą atėjus nebestovėjo. Atrodo, kad tai buvo suaugęs žmogus. Po to mes žiūrėjome ir kitas kameras, nes jos visur aplinkui, tai jis ėjo kita gatvės puse, perėjo per gatvę, visur šmirinėjo. Ant kaktos turėjo prožektorių. Manau, kad jis kažko ieškojo“, – kalbėjo E. Ramonaitė.
Tačiau ši picerija nukentėjo ne tik nuo vagies.
„Pavyzdžiui, viena moteriškė rauna augalus ir numeta. Turėjome tokią gražią pušelę, atėjo, ją nulaužė ir išmetė į šiukšlių dėžę. Po to ta pati buvo rododendrą išrovusi, irgi numetė į šoną. Prieš kelias dienas kitoje gatvės pusėje pasodino japonišką medį, kažkoks vyras ėjo pro šalį, nulaužė ir šalia numetė“, – pasakojo E. Ramonaitė.
Anot pašnekovės, kreiptis į policiją dėl tokių incidentų nesvarstoma.
„Žmogau, nupirksiu tau 20 moliūgų, grąžink šituos kur buvę ir negriauk vaikams ir aplinkiniams nuotaikos. Nebūk supuvęs, kaip driskius koks. Ačiū tau, tikiuosi rasi žinutę“, – išeitį siūlė vienas klaipėdietis.
O Žvejų gatvėje iš prie baro pastatytų vazų dingo gėlės.
„Buvo grožis. Gražios gėlės, gražiai sukomponuotos. Ne prie naktinių girdyklų reikia kurti grožį. Po neadekvačiųjų siautėjimo, miestiečiams štai kas liko“, – rašė anonimas ir pasidalijo nuotraukomis.
„Kam tų gėlynų prie naktinių „girdyklų“, nes tokių įstaigų klientai vazonus supranta tik kaip vietą nuorūkoms mesti“, – samprotavo klaipėdietis.
Vis dėlto pirmadienį jau džiaugtasi šiose vazose atsiradusiomis naujomis gėlėmis.
