Klaipėdoje lankosi NATO laivas „Sachsen“

Vizito metu SNMG1 grupei šiuo metu vadovaujanti Jungtinės Karalystės karininkė komodorė Maryla Ingham susitiko su Lietuvos Karinių jūrų pajėgų vadu jūrų kpt. Tadu Jablonskiu. Susitikimo metu buvo aptarta saugumo situacija Baltijos jūros regione, taip pat aktualūs bendradarbiavimo klausimai ir sąveika tarp Lietuvos karinių jūrų pajėgų bei NATO laivų grupės.
Laivas „Sasche“ pastatytas 1999 m., jo ilgis – 143 metrų. Jame tarnauja apie du šimtai karininkų, puskarininkių, jūreivių ir trylika pilotų, kadangi ant laivo denio gali būti du „Sea Lynx Mk. 88A“ arba du „NH90“ sraigtasparniai. Šios fregatos pagrindinė užduotis – apsaugoti laivyną nuo oro atakos grėsmių. Ji apginkluota įvairių tipų raketomis, torpedomis bei įvairiais sensoriais ir radarais. Ši fregata – tai laivyno „apsauginis skėtis“, kadangi turi technines galimybes aptikti priešo taikinius iš labai toli ir sunaikinti juos – tokiu būdu apsaugant kitus grupėje veikiančius sąjungininkų laivus. Nors šis laivas priklauso fregatų klasei, apginklavimo prasme jis prilygsta kovos laivų (angl. destroyer) klasės laivams.
NATO jūrinių pajėgų vadovybėje (MARCOM) (angl. Allied Maritime Command) tiesiogiai yra pavaldžios keturios nuolatinės parengties laivų grupės. SNMG1 ir SNMG2 sujungia fregatas bei kovos laivus. Kituose junginiuose (SNMCMG1 ir SNMCMG2) vyrauja priešmininiai kovos laivai. Skaičius prie grupių pavadinimų reiškia, kad grupės 1 veikla vykdoma Šiaurės Europos vandenyse, o skaičiumi 2 – Pietų Europos vandenyse. NATO valstybės-narės laivus šioms grupėms skiria rotacijos principu.
Šis vizitas atspindi sąjungininkų vienybę ir nuolatinį NATO jūrinių pajėgų buvimą regione, prisidedant prie saugumo ir stabilumo Baltijos jūroje.
