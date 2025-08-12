Klaipėdoje pradedamas Šilutės plento remontas

Pranešama, kad remonto darbai bus vykdomi atkarpose nuo Debreceno iki Smiltelės gatvės, abiejose eismo juostose, ir nuo Smiltelės gatvės iki vakarinės Jūrininkų prospekto atšakos.
Planuojama pakloti naują viršutinį asfalto sluoksnį, pakeisti gatvės bortus, atnaujinti veją bei įrengti naujus, plaukiojančio tipo šulinių dangčius, kurie prisitaiko prie gatvės dangos lygio ir mažina triukšmą.
Rangos darbus vykdys AB „Eurovia Lietuva“, projekto vertė – 1,9 mln. eurų. Numatoma, kad plento remonto darbai bus baigti šių metų gruodžio mėnesį.
