Klaipėdoje pradėjo veikti 70 mln. eurų vertės rapsų perdirbimo gamykla

Joje kasmet bus perdirbama apie pusę Lietuvoje užauginamo rapsų derliaus – maždaug tris kartus daugiau rapsų sėklų nei dabar.
Gamyklos pajėgumas siekia iki 500 tūkst. tonų rapsų per metus, iš kurių bus pagaminama 300 tūkst. tonų vertingų baltyminių pašarų ir 200 tūkst. tonų biodyzelino, teigiama pranešime.
Įmonės vadovas ir galutinis naudos gavėjas Arūnas Zubas sako, jog krizės atveju „Mestillos“ biodegalai galėtų patenkinti iki 20 proc. šalies dyzelino poreikio.
A. Zubas gegužę portalui „Verslo žinios“ sakė, kad tai didžiausia rapsų perdirbimo ir biodyzelino gamykla Baltijos šalyse ir Skandinavijoje, ji galėtų užimti 1,5–2 proc. šio sektoriaus Europoje ir kiek didesnę dalį Skandinavijoje, kuri yra viena didžiausių biodegalų vartotojų.
Kaip rašė BNS, gamykla pradėta statyti 2024 metais, ją statė bendrovė „Eika Development“. Planuota statybas baigti dar 2025 metų rudenį, o jos vertė, kaip tuomet skelbta, bus apie 60 mln. eurų.
„Mestillos“ direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Tinginys BNS yra sakęs, kad veiklą ji turėtų pradėti šių metų pavasarį.
„Mestillos“ apyvarta praėjusiais finansiniais metais, kurie baigėsi 2025 metų birželio pabaigoje, siekė 149,2 mln. eurų – 15,7 proc. mažiau nei ankstesniais metais (177 mln. eurų), o jos grynasis pelnas smuko 39,3 proc. iki 10,2 mln. eurų (16,8 mln. eurų), jos pelnas prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) siekė 9,6 mln. eurų ir buvo 2,8 karto mažesnis (26,7 mln. eurų).
„Mestillą“ tiesiogiai kontroliuoja Danijos įmonė „Akola ApS“ (85 proc. akcijų), o jos galutinis naudos gavėjas yra D. Zubas (80,7 proc. akcijų).
