Klaipėdoje pristatytas humanoidinis robotas

Siunčia oro bučinius
Tai jau antrasis robotas centre, tačiau šis išsiskiria pažangesnėmis galimybėmis.
Jis gali lipti laiptais, atsistoti po kritimo, orientuotis erdvėje ir netgi bendrauti su žmonėmis. Pavyzdžiui, viena roboto funkcijų yra siųsti praeiviams oro bučinius.
„Esminiai principai yra tokie, kad šį robotą kūrėme ne mes – jį pirkome iš užsienio gamintojų. Tačiau įveiklina ir programuoja būtent mūsų centro atstovai. Kartais neužtenka turėti ar pagaminti – reikia mokėti ir tinkamai išnaudoti, kad tikrai teiktų naudą“, – teigė Klaipėdos metodinio STEAM atviros prieigos centro veiklos koordinatorė Kamilė Jakučionytė.
Anot jos, humanoidiniai robotai sukurti ne tik demonstruoti mobilumą ar siųsti bučinius – jų paskirtis gerokai platesnė.
Tokie robotai pasižymi pažangiu judėjimu ir navigacija: geba išlaikyti balansą, vaikščioti įvairiais paviršiais, lipti laiptais, atsistoti po kritimo ir prisitaikyti prie sudėtingos aplinkos.
Pavadino Pipiru
Tokie robotai gali būti naudojami pramonėje atliekant surinkimo, daiktų perkėlimo, patikros ar kitus pagalbinius darbus, gali būti orientuojami ir į bendravimą, edukaciją bei pagalbą kasdienėje veikloje.
„Šiuos robotus galima programuoti įvairioms funkcijoms, todėl jie gali tapti ne tik pagalbininkais, bet ir ugdymo proceso dalimi. Šiuo metu centre humanoidas jau veikia kaip pagalbininkas metodininkams – kartu su vaikais daro mankštą, padeda orientuotis erdvėje palydėdamas nuo taško A iki taško B, įtraukia vaikus į veiklas. Ateityje toks robotas gali tapti net antru mokytoju mokykloje – padėti vesti užsiėmimus, skatinti vaikų įsitraukimą, stebėti aplinką bei prisidėti prie saugumo ir priežiūros funkcijų“, – pažymėjo K. Jakučionytė.
Naujasis šios įstaigos „kolega“ vardo dar neturi.
Pirmasis robotas vardu Pipiras turi aktyvią kalbos atpažinimo ir vaizdo aptikimo sistemą, leidžiančią sekti ir suprasti žmones.
Pipiras dažniausiai naudojamas mažmeninės prekybos, bankininkystės, sveikatos priežiūros ir švietimo srityse.
Sulaukė dėmesio
Kaip pasakojo centro vadovė Aelita Bredelytė, antrąjį humanoidinį robotą buvo nuspręstą įsigyti siekiant plėsti pažangių technologijų infrastruktūrą.
„Visgi šis žingsnis kelia natūralių klausimų apie tai, kokia tokių robotų paskirtis, kokią vertę jie kuria ir kokį vaidmenį atlieka švietime bei moksle. Svarbu pabrėžti, kad humanoidiniai robotai centre nėra suvokiami kaip žmogaus „pakaitalai“ ar siekiamybė kurti sužmogintas būtybes. Priešingai – jie yra tyrimų ir edukacijos įrankiai, leidžiantys gilintis į vieną sparčiausiai augančių sričių – socialinę robotiką ir žmogaus-roboto sąveiką“, – pažymėjo A. Bredelytė.
Naujasis robotas jau sulaukė didelio susidomėjimo – smalsu tiek moksleiviams, tiek suaugusiesiems.
