Klaipėdoje – šventė mamoms: vaišės, muzika ir bendrystė

Nuo 11 val. vykstančiame renginyje netrūksta veiklų – skamba muzika, vaikai džiaugiasi įvairiomis pramogomis, o susirinkusieji vaišinami blynais.
Čia pat galima pasimėgauti ir kitomis vaišėmis, pabendrauti, praleisti laiką drauge.
Šventinę nuotaiką kuria muzikiniai pasirodymai – koncertuoja įvairūs atlikėjai.
Ypatingas akcentas laukia 13 valandą – vyks atviras pokalbis apie motinystę, kūrybą ir gyvenimo vaidmenis su aktore Egle Jackaite, ją kalbins Toma Liutikė.
Renginio organizatorė, Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Viktorija Miliauskaitė pažymėjo, kad svarbiausia šios šventės idėja – žmonių bendrystė.
„Šis renginys yra tradicinis. Savanoriškai ir jaunimo teatro aktoriai prisidėjo prie šio renginio. Šiemet naujiena yra pokalbis su mama, kuri kalbės apie motinystę, dalinsis savo mintimis. Norime, kad šis renginys būtų gražus, prasmingas ir tai išliktų tradicija. Pagrindinė mintis yra bendrystė – juk Motinos dienos šventė yra svarbi kiekvienam iš mūsų“, – teigė ji.
Organizatoriai kviečia ne tik dalyvauti, bet ir prisidėti prie tradicijos – atsinešti ką nors skanaus kitai mamai.
Šventė tęsiasi ir kviečia visus dar suspėti užsukti.
