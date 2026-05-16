Klaipėdoje vyksta žuvies iešmų kovos

Nuo 12 iki 15 valandos Žvejų gatvėje driekiasi įspūdinga, net 100 metrų ilgio atviros ugnies kepsninė.
Čia dėl geriausiai paruoštos žuvies varžosi profesinių mokyklų komandos iš įvairių Lietuvos miestų.
Virš senamiesčio sklindantis kepamos žuvies aromatas traukia smalsuolius stabtelėti, stebėti kulinarines kovas ir paragauti ką tik ant žarijų iškeptų žuvų.
Degustacijose dalyvauti gali visi norintys.
Renginį veda žinomas keliautojas ir kulinaras Vytaras Radzevičius, nuolat kviečiantis žmones ne tik ragauti, bet ir domėtis skirtingais žuvies paruošimo būdais.
Šis renginys – tik dalis šiuo metu Klaipėdoje vykstančių vasaros sezono atidarymo švenčių.
Miesto centre visą dieną šurmuliuoja mugė, vyksta koncertai, gatvės muzikos pasirodymai bei įvairios pramogos šeimoms.
