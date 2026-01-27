Klaipėdos apskrityje – lijundra ir slidžios gatvės

Antradienio rytą Klaipėdos apskrityje vyrauja 6–7 laipsnių šalčio. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) duomenimis, dienos metu pasitaikys sniego ir šlapdribos, vietomis lijundra, plikledis. Kritulių kiekis bus ryškesnis ryto ir popietės valandomis. Vėjo kryptis rytų, šiaurės rytų 9–10 m/s.
Sausio 28 d., trečiadienį, dieną vyraus 5–8 laipsnių šaltis, o krituliai ir toliau didins sniego dangą. Vietomis lijundra, plikledis. Vėjas pūs iš šiaurės rytų 9–11 m/s.
Gyventojų prašoma būti itin atidiems: vairuotojams rekomenduojama rinktis saugų greitį, laikytis didesnio atstumo ir vengti staigių manevrų, o pėstiesiems – dėvėti neslystančią avalynę bei ypač saugotis laiptų ir nuožulnių vietų.
Hidrologinė situacija
Pasak LHMT, sausio 27 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki septyniolikos centimetrų per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26–28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra lygus arba daugiau septynių centimetrų. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip dvylikos cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis siekia 23–28 cm.
„Kelių priežiūros“ atstovas: eismo sąlygos tebėra pavojingos
Bendrovės „Kelių priežiūra“ atstovas Rimantas Zagrebajevas sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos dėl tebesitęsiančios lijundros ir susidariusio plikledžio tebėra sudėtingos.
„Naktis keliuose buvo itin sudėtinga, šis rytas yra lygiai toks pat sudėtingas, nes lijundra ir plikledis daug kur išliko ir eismo sąlygos tebėra pavojingos. Sunkiausia padėtis ten, kur lijundra prasidėjo anksčiausiai ir tęsiasi ilgiausiai. Ypač pietiniuose ir vakariniuose šalies regionuose“, – LRT radijui nurodė R. Zagrebajevas.
Pasak jo, kelininkai atliko slidumo mažinimo darbus visą pastarąją naktį.
„Buvo dirbama ilgesnes valandas, buvo ruošiamasi ir jau savaitgalį, kitus darbus tęsėme visą naktį. Per vakar parą ir šiąnakt slidumo darbo mažinimo darbus dirbdami nuvažiavome daugiau nei 62 tūkst. kilometrų visoje Lietuvoje“, – sakė jis.
Savo ruožtu Vilniaus savivaldybės įmonės „Grinda“ atstovė Dana Jasiulionytė sako, kad antradienio rytą eismo sąlygos sostinėje kol kas yra santykinai neblogos, tačiau, pažymi ji, vakarop dėl prognozuojamo sniego situacija Vilniaus keliuose blogės.
„Intensyviai barstome gatves, todėl eismo sąlygos kol kas yra dar santykinai neblogos, vertinant pagal oro sąlygas, kurios yra šiuo metu. Kelio danga yra šlapia, padengta šlapio sniego mase, tačiau šiuo metu vėl lyja, asfaltas labai drėgnas, vietomis gali būti slidu“, – LRT radijui sakė D. Jasiulionytė.
„Norime visus įspėti – dėl lijundros eismo gali labai greitai keisti įvairiuose rajonuose. Be to, jau piko metu laukiame gausaus sniego ir snigs pagal šiuo metu matomą prognozę visą parą. Eismo sąlygos blogės“, – pabrėžė „Grindos“ atstovė.
Kaip skelbta, šią savaitę orai Lietuvoje bus permainingi. Pirmoje jos pusėje daugelyje rajonų prognozuojami krituliai, aukštesnė oro temperatūra ir atlydys. Dėl to formuosis ir pavojingi reiškiniai – plikledis, lijundra bei sudėtinis apšalas.
