 Klaipėdos gatves skandina vanduo

2025-10-28 11:17
Asta Aleksėjūnaitė

Pietinėje uostamiesčio dalyje klaipėdiečių automobiliai strigo apsemtuose daugiabučių kiemuose.

Pranešimų sulaukta ir iš šiaurinės miesto dalies – iš viso dėk momentinės liūties klaipėdiečiai avarinėms tarnyboms pranešė apie 32 incidentus.

Įmonės „Klaipėdos vanduo“ atstovė Justina Kazragytė informavo, kad antradienio rytą pro Klaipėdos miestą ir rajoną praslinko stipri momentinė liūtis.

Pagrindinė potvynių priežastis – krentantys lapai, kurie užkimšo lietaus surinkimo groteles.

„Dėl jos sulaukėme 32 pranešimų apie apsemtas vietas. Dauguma jų užfiksuoti šiaurinėje miesto dalyje. Pagrindinė potvynių priežastis – krentantys lapai, kurie užkimšo lietaus surinkimo groteles. Vanduo daug kur jau yra nuslūgęs, tačiau tęsiame darbus ir proaktyviai patys vykstame valyti nuotekų grotelių, padėdami bendrovei „Klaipėdos paslaugos“, – tikino J. Kazragytė.

Įmonės atstovė akcentavo, kad liūčių metu groteles gali užkimšti ne tik lapai, bet ir vėjo atnešti žolės likučiai, šakos ar šiukšlės.

Liūtis Klaipėdoje
Liūtis Klaipėdoje / Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

„Nors grotelių priežiūra vykdoma nuolat, gyventojų įsitraukimas padėtų išvengti dalies problemų – reguliariai griebiant lapus, surenkant žolę. Svarbu, kad nukritę lapai būtų surenkami, o ne nupūsti į gatvę, nes lietus juos nuneša į groteles. Mes, kaip bendrovė, atsakinga už Klaipėdos miesto paviršinių nuotekų infrastruktūros priežiūrą, kryptingai investuojame į paviršinių nuotekų tinklų modernizavimą. Vien praėjusiais metais rekonstruota daugiau nei 2,7 km tinklų ir nutiesta dar 0,7 km visiškai naujų – tam skirta apie 1,4 mln. eurų. 2025–2026 m. planuojame investuoti daugiau nei 7,3 mln. eurų į tinklų plėtrą ir modernizavimą, tinklų diagnostiką ir hidraulinius modeliavimus, kurie padeda prognozuoti užliejamų zonų vietas ir nukreipti investicijas ten, kur būtina“, – tikino J. Kazragytė.

