Hidrologai suskaičiavo – Klaipėdai smogė dviguba mėnesio kritulių norma

Tai fiksuota ne tik uostamiestyje, bet ir Kretingoje.
„Klaipėdoje pradėjo lyti pirmadienio vakarą. Nuo 22 val. iki antradienio ryto lietus nesustojo. Jei bent viena valanda būna be kritulių, kritulių kiekis būtų skaičiuojamas iš naujo. O čia lijo be perstojo. Iki antradienio ryto iškrito 17 mm. Uostamiestis gavo apie pusantros mėnesio normos per paskutinį dešimtadienį“, – paaiškino Hidrologinių stebėjimų skyriaus patarėjas Juozas Šimkus.
Kretingoje iškrito net 24 mm. O per paskutinę savaitę Kretingos rajonas sulaukė dvigubos mėnesio normos. Mėnesio norma šiame rajone laikoma 90 mm.
Sinoptikai prognozuoja, kad šią savaitę lietaus pajūris vis dar sulauks.
Vandens lygiai kyla pajūrio ir pamario regionuose.
„Leitė ties Kūlynai pakilusi iki 202 cm. Trūksta aštuonių centimetrų iki stichinės ribos. Beveik galime garantuoti, kad naktį arba rytoj ši riba bus pasiekta“, – tikino J. Šimkus.
Kadangi Kretingos rajone taip pat iškrito ypatingai didelis kiekis vandens, upės lygiai ten taip pat kyla.
Tikėtina, kad per parą ar dvi vandens pakilimas atsiris Dangės upe iki pat Klaipėdos.
„Net jei nustos lyti, situacijos tai nepakeis“, – pastebėjo J. Šimkus.
Hidrologinių stebėjimų skyriaus vedėjas Gediminas Sližius plačiau paaiškino, kas vyksta su Vakarų Lietuvos upių lygiais.
„Vandens lygis Akmenoje-Dangėje artėja prie pavojingos ribos. Dabar fiksuojamas Lygis Akmenoje ties Kretinga siekia 346 cm. Trūksta 30 cm iki pavojingo lygio. Dangėje ties Klaipėda fiksuoja 186 cm vandens lygis, tačiau stichinė riba čia yra 280 cm“, – kalbėjo G. Sližius.
Minija ties Kartena pasiekė 376 cm lygį, o pavojinga riba čia laikoma 500 cm lygis.
G. Sližius skaičiavo, kad jau dabar kritulių normos Vakarų Lietuvoje pusantro karto viršija spalio mėnesio vidutines normas.
„Kai kur net iškrito dvi mėnesio normos. Tik Skuode situacija yra šiek tiek lengvesnė. Tačiau yra vietų, kur per dešimt dienų iškrito labai didelis kritulių kiekis“ – paaiškino G. Sližius.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Hidrologinių stebėjimų skyriaus patarėjas J. Šimkus prognozavo, kad situacija pajūryje negerės.
„Nėra garavimo, nėra infiltracijos, o lietaus vis dar žadama. Per paskutinį dešimtadienį gavote kone dvigubą mėnesio normą“, – pastebėjo J. Šimkus.
Stipresnio lietaus uostamiestis turėtų sulaukti dar ketvirtadienį.
„Tiek marių, tiek jūros vandens lygiai yra pakilę. Tai rodo, kad upių vandens nutekėjimas yra apsunkintas“, – paaiškino J. Šimkus.
Antradienį šalyje buvo stebimas vandens lygio kilimas, vietomis iki 60 cm per parą.
