Kretingos rajone dėl gausių kritulių pakilo vandens lygis

„Šiuo metu pavojingas vandens lygis jau yra pasiektas Akmenoje–Danėje ties Kretinga – 370 cm (pavojingo riba – 370 cm, stichinio – 420 cm)“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Sinoptikai įspėja, kad artimiausiu metu vandens lygis kils ir toliau.
Savo ruožtu Kretingos rajono savivaldybė sako stebinti rajone situaciją. Pasak jos, sustiprintu režimu dirba įmonių „Kretingos vandenys“, „Kretingos komunalininkas“ ir savivaldybės administracijos specialistai, kurie, esant reikalui, yra pasirengę reaguoti į galimas pasekmes.
Kaip skelbta, antradienio dieną daug kur numatomas lietus, vyraus pietvakarių ir pietų vėjas – jo gūsiai sieks 7–12 m/s, pajūryje – 14 m/s.
Trečiadienio naktį ir dieną išliks debesuota bei lietinga. Protarpiais lietus numatomas daug kur, o vakariniuose šalies rajonuose kai kur lis ir smarkiai.
Ketvirtadienio naktį numatomas nedidelis lietus, tačiau dieną jis intensyvės. Prognozuojama, kad mažiau lietaus bus penktadienį.
