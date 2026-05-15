Klaipėdos įmonė „Laivitė“ keičia pavadinimą

„Laivitės“ pagrindinė veikla buvo laivų remontas. Eilę metų bendrovė neužsiima laivų remontu, o užsiima patalpų nuoma pastatuose, esančiuose Artojo gatvėje“, – komentare BNS teigė įmonė.
Pasak jos, naujasis pavadinimas reiškia nuomojamų patalpų Artojo verslo centre trumpinį AVC.
Artojo verslo centras įsikūręs netoli Klaipėdos geležinkelio stoties. 2,3 hektaro ploto sklype esančio komplekso bendras plotas siekia apie 19 tūkst. kv. metrų, rodo Registrų centro duomenys.
Galutinį sprendimą dėl pavadinimo priims akcininkai – jiems priėmus sprendimą, pavadinimas bus pakeistas birželio pabaigoje, teigia įmonė.
Bendrovės pajamos 2024 metais siekė 560 tūkst. eurų – 10,7 proc. mažiau nei 2023 metais (627 tūkst. eurų), ji uždirbo 52 tūkst. grynojo pelno (170 tūkst. eurų nuostolio), rodo jos 2024 metų ataskaita.
Vienintelis įmonės naudos gavėjas yra fizinis asmuo, turintis 88,43 proc. akcijų.
Naujausi komentarai