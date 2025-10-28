Klaipėdos menininkai stovi už kultūrą

Prie šios iniciatyvos jungiasi ir uostamiesčio menininkai, taip išreikšdami savo pilietinę poziciją, kad politinė partija „Nemuno aušra“ turi būti atitraukta nuo Kultūros ministerijos.
Akcijos esmė – tyli, bet galinga menininkų laikysena, o Klaipėdoje ji vyks prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“, šalia Danės krantinės.
Kasdien nuo 9 val. ryto iki 15.30 val. popietės čia stovės Klaipėdos kultūros bendruomenės atstovai, simboliškai demonstruodami vienybę, atsakomybę ir pilietinį ryžtą ginti kūrybos laisvę.
Akciją Klaipėdoje pirmadienio rytą pradėjo aktorius ir muzikantas Aurimas Bareikis.
Organizatoriai kviečia klaipėdiečius stabtelėti prie „Arkos“, išreikšti palaikymą ar tiesiog susimąstyti, ką kiekvienam reiškia kūrybos laisvė.
Prie akcijos Klaipėdoje prisijungęs vienas jos dalyvių pasakojo, kad žmonių reakcijos – labai įvairios.
„Labai gerai, kad jau daug miestų jungiasi prie šios akcijos – tai solidarumo ženklas. Daug žmonių prie mūsų priėjo ir stebėjosi tuo, ką čia vienas žmogus gali padaryti. Ši akcija smagi tuo, kad ji yra taiki – čia po vieną žmogų stovima už kultūrą, visi keičiamės, niekas nerėkia, nėra agresijos“, – kalbėjo prie „Arkos“ stovėjęs klaipėdietis, nenorėjęs, kad jo pavardė būtų minima.
Anot jo, tokios iniciatyvos mieste reikalingos, nes leidžia išreikšti pilietinę poziciją ne per triukšmą, o per ramų stovėjimą, kuris pats tampa žinia.
„Ateina veikėjų, kurie nusiteikę agresyviai, – buvo ir tokių, kurie mus išvadino šiukšlėmis, bet tai tik parodo, kad stovime teisingoje vietoje ir dėl teisingo dalyko“, – pridūrė akcijos dalyvis.
Naujausi komentarai