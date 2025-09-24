Klaipėdos mokyklose – vandens stotelės

Šventinėje ceremonijoje dalyvavo miesto meras Arvydas Vaitkus, bendrovės „Klaipėdos vanduo“ generalinis direktorius Benitas Jonikas bei mokyklos bendruomenė.
Moksleiviai žiūrovus nustebino charizmatišku teatro pasirodymu, kuriame kalbėjo apie vandens naudą.
Pirmokai gavo dovanų daugkartines gertuves, o renginio kulminacija tapo kaspino perkirpimas – taip įvyko atidarymo ceremonija. Šiuo metu Klaipėdoje yra 32 mokyklos, jau turinčios šią naujovę.
„Labai smagu, kad Klaipėdoje jau daugiau nei 30 mokymosi įstaigų turi tokias vandens stoteles. Vanduo yra svarbu, vanduo naudingas visur. Jei norite mylėti save ir savo organizmą – vartokite vandenį“, – susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos miesto meras A. Vaitkus.
Bendrovės „Klaipėdos vanduo“ vadovas B. Jonikas pabrėžė, kad ši iniciatyva – ne tik sveikų įpročių skatinimas, bet ir atsakingas požiūris į aplinką.
„Mūsų bendrovė turi pareigą užtikrinti, kad klaipėdiečius pasiektų saugus vanduo, bet greta to siekiame edukuoti visuomenę apie atsakingą požiūrį į gamtos resursų tausojimą. Tikimės, jog tiek daugkartinės gertuvės, tiek vandens fontanėliai mokyklose bus ne tik praktiška dovana, bet ir realus žingsnis formuojant sąmoningą visuomenę,“ – teigė jis.
Ceremonijoje kalbėję svečiai akcentavo, kad gerti vandenį yra būtina sveikam organizmui – vanduo mažina nuovargį, padeda palaikyti energiją ir turi daugybę naudos. Vandens stotelės ne tik ugdys vaikų sveikus įpročius, bet ir skatins naudoti daugkartines gertuves, taip mažinant plastiko atliekų kiekį.
Mokiniai ir mokyklos bendruomenė džiaugėsi šia dovana – dabar visi galės bet kada atsigaivinti švariu vandeniu ar prisipildyti savo gertuves.
Ši iniciatyva, pasak organizatorių, taps gražiu žingsniu link sveikesnės ir tvaresnės ateities.
„Kai atsirado šios gertuvės, pastebėjome didelį moksleivių susidomėjimą – kartais prie vandens stotelės netgi susidaro eilės. Vaikai nori prisipildyti savo gertuves, gerti vandenį, todėl toks sprendimas daro labai teigiamą įtaką“, – džiaugėsi Klaipėdos miesto Simono Dacho progimnazijos direktorė Daiva Marozie
