Klaipėdos rajone dvi dienas vyks Lietuvos kariuomenės orientacinis žygis

2026-01-22 17:15 diena.lt inf.

Vasario pradžioje Klaipėdos rajone vyks orientacinis žygis, kurį organizuoja Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigada „Žemaitija“, pranešė Dovilų seniūnija.

Informuojama, kad nuo vasario 3 d. 08 val. iki vasario 5 d. 17 val. Klaipėdos rajone esančiuose Aisėnų, Aisės, Ažpurvių, Bičių, Bobės, Butkų, Ganyklų, Padumplės ir Šernų miškuose vyks Lietuvos kariuomenės orientacinis žygis.

Žygį vykdys Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų bataliono kariai.

Ką svarbu žinoti gyventojams?

  • Nebus naudojamos jokios mūšio imitacinės priemonės (mokomieji šoviniai ar pirotechnika).
  • Kariai neturės ginklų.
  • Karių judėjimas vyks tiek dienos, tiek nakties metu.
